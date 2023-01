Až 85 percent Ukrajincov považuje územné ústupky Rusku za neakceptovateľné, aj keď tak vojna potrvá dlhšie

Osem percent respondentov

2.1.2023 (Webnoviny.sk) - Až 85 percent Ukrajincov je presvedčených, že územné ústupky Rusku sú neakceptovateľné, „hoci by pre to vojna mohla trvať dlhšie“. Ukázal to prieskum Kyjevského medzinárodného inštitútu sociológie (KIIS).Len osem percent respondentov si myslí, že Ukrajina by sa mala vzdať teritória, aby „dosiahla mier a zachovala si nezávislosť“. Informuje o tom web Kyiv Independent.Inštitút uviedol, že vplyv na odpovede príliš nemalo to, akým jazykom respondenti hovoria. Proti územným ústupkom Rusku je 89 percent oslovených, ktorí hovoria po ukrajinsky, 76 percent tých, ktorí hovoria po rusky, a 86 percent bilingválnych.„Po desiatich mesiacoch vyčerpávajúcej a brutálnej vojny Ukrajinci zostávajú vytrvalí a odmietajú rozprávanie o nutnosti územných ústupkov,“ povedal zástupca šéfa Kyjevského medzinárodného inštitútu sociológie Anton Hrušeckyj.Prieskum uskutočnili od 4. do 27. decembra na vzorke 2 005 obyvateľov zo všetkých ukrajinských regiónov okrem tých, ktoré okupuje Rusko.