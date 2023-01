Ruská vojna na Ukrajine už spôsobila ekologické škody za viac než 35 miliárd dolárov, následky budú trvať desaťročia

33 miliónov ton emisií

Tanky ničia ekosystémy

2.1.2023 (Webnoviny.sk) - Ruská invázia na Ukrajinu dosiaľ spôsobila ekologické škody za viac ako 35 miliárd dolárov. Ako referuje spravodajský web CNN, povedal to ukrajinský minister obrany Oleksij Reznikov Ten dodal, že ohrozených je niekoľko miliónov hektárov prírodných rezervácií, čo je porušenie Ženevských konvencií.Ukrajinské ministerstvo životného prostredia v pondelok v príspevku na Facebooku uviedlo, že ruské nepriateľské akcie „prehlbujú klimatickú krízu a spôsobujú únik značného množstva emisií oxidu uhličitého a iných skleníkových plynov do atmosféry“.Podľa prepočtov ministerstva vojna priamo viedla k vytvoreniu 33 miliónov ton emisií skleníkových plynov.CNN pred niekoľkými mesiacmi uviedla, že ukrajinská úrodná pôda sa počas bojov kontaminuje ťažkými kovmi a inými potenciálne jedovatými látkami, ktoré unikajú z rakiet, vojenského vybavenia a použitej munície.Rozliate palivo znečisťuje podzemné vody a tanky a iná ťažká technika ničia ekosystémy. „Toto všetko sú škody, ktoré Ukrajina bude pociťovať ešte desaťročia po skončení vojny,“ uviedla televízia CNN.V decembri kyjivská nezisková organizácia Center for Environmental Initiatives Ecoaction zverejnila správu, v ktorej sa uvádza, že „prístup obyvateľstva k vode v mnohých oblastiach krajiny sa výrazne zhoršil“.