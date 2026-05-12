 Utorok 12.5.2026
 Meniny má Pankrác
12. mája 2026

Berlín chystá kybernetické protiútoky, hrozbu vidí najmä v Rusku


Tagy: DDoS útok kyberkriminalita Kybernetické útoky Nemecká vláda ransomvérové útoky

Nemecká vláda reaguje na prudký nárast kybernetických útokov, za ktorými podľa Berlína často stoja skupiny z Ruska.



12.5.2026 (SITA.sk) - Nemecká vláda reaguje na prudký nárast kybernetických útokov, za ktorými podľa Berlína často stoja skupiny z Ruska.

Nemecko plánuje posilniť svoje právomoci v boji proti kybernetickým útokom a umožniť bezpečnostným zložkám podniknúť aktívne protiopatrenia voči serverom používaným hackermi.


Oznámil to v utorok minister vnútra Alexander Dobrindt, podľa ktorého počet útokov na firmy, štátne inštitúcie a kritickú infraštruktúru výrazne rastie.


Dobrindt uviedol, že ešte tento mesiac predloží vláde návrh zákona, ktorý by umožnil „narušiť a zničiť infraštruktúru útočníkov“.



Útočia najmä Rusi


Podľa ministra ide o reakciu na situáciu, keď sú útoky často vedené zo zahraničia, najmä z Ruska.


„To znamená zabezpečiť, aby niekto, kto na nás útočí zo serverového systému – napríklad na energetickú spoločnosť v Nemecku zo zahraničia – už v budúcnosti nemohol využívať túto infraštruktúru, server, softvér alebo zariadenia,“ povedal Dobrindt na tlačovej konferencii v Berlíne.



Obrovské škody


Nemecké ministerstvo vnútra uviedlo, že kybernetická kriminalita spôsobila vlani hospodárske škody presahujúce 200 miliárd eur.


V roku 2025 zaznamenali v krajine približne 334-tisíc prípadov kybernetických trestných činov, pričom dve tretiny útokov prišli zo zahraničia alebo z neznámych lokalít. Úrady zároveň predpokladajú, že množstvo incidentov zostáva nenahlásených.



Začína dominovať AI


Ministerstvo upozornilo, že čoraz väčšiu úlohu pri útokoch zohráva umelá inteligencia, ktorá umožňuje hackerom konať „rýchlejšie, presnejšie a profesionálnejšie“.


Od začiatku ruskej invázie na Ukrajinu v roku 2022 podľa Dobrindta výrazne vzrástla aj „aktivita pochádzajúca z Ruska“.



Nevyhnutná investícia


Vlani v Nemecku zaznamenali viac ako tisíc ransomvérových útokov, čo predstavovalo medziročný nárast o desať percent. Počet útokov typu DDoS stúpol o 25 percent na 36 706 prípadov.


Šéf nemeckého finančného regulátora BaFin Mark Branson zároveň varoval, že nové modely umelej inteligencie dokážu mimoriadne rýchlo identifikovať a zneužívať slabiny v IT systémoch. „Kybernetická bezpečnosť je naliehavou a nevyhnutnou investíciou,“ zdôraznil Branson.




Zdroj: SITA.sk - Berlín chystá kybernetické protiútoky, hrozbu vidí najmä v Rusku © SITA Všetky práva vyhradené.

