12. mája 2026
Berlín chystá kybernetické protiútoky, hrozbu vidí najmä v Rusku
Nemecká vláda reaguje na prudký nárast kybernetických útokov, za ktorými podľa Berlína často stoja skupiny z Ruska.
Nemecko plánuje posilniť svoje právomoci v boji proti kybernetickým útokom a umožniť bezpečnostným zložkám podniknúť aktívne protiopatrenia voči serverom používaným hackermi.
Oznámil to v utorok minister vnútra Alexander Dobrindt, podľa ktorého počet útokov na firmy, štátne inštitúcie a kritickú infraštruktúru výrazne rastie.
Dobrindt uviedol, že ešte tento mesiac predloží vláde návrh zákona, ktorý by umožnil „narušiť a zničiť infraštruktúru útočníkov“.
Útočia najmä Rusi
Podľa ministra ide o reakciu na situáciu, keď sú útoky často vedené zo zahraničia, najmä z Ruska.
„To znamená zabezpečiť, aby niekto, kto na nás útočí zo serverového systému – napríklad na energetickú spoločnosť v Nemecku zo zahraničia – už v budúcnosti nemohol využívať túto infraštruktúru, server, softvér alebo zariadenia,“ povedal Dobrindt na tlačovej konferencii v Berlíne.
Obrovské škody
Nemecké ministerstvo vnútra uviedlo, že kybernetická kriminalita spôsobila vlani hospodárske škody presahujúce 200 miliárd eur.
V roku 2025 zaznamenali v krajine približne 334-tisíc prípadov kybernetických trestných činov, pričom dve tretiny útokov prišli zo zahraničia alebo z neznámych lokalít. Úrady zároveň predpokladajú, že množstvo incidentov zostáva nenahlásených.
Začína dominovať AI
Ministerstvo upozornilo, že čoraz väčšiu úlohu pri útokoch zohráva umelá inteligencia, ktorá umožňuje hackerom konať „rýchlejšie, presnejšie a profesionálnejšie“.
Od začiatku ruskej invázie na Ukrajinu v roku 2022 podľa Dobrindta výrazne vzrástla aj „aktivita pochádzajúca z Ruska“.
Nevyhnutná investícia
Vlani v Nemecku zaznamenali viac ako tisíc ransomvérových útokov, čo predstavovalo medziročný nárast o desať percent. Počet útokov typu DDoS stúpol o 25 percent na 36 706 prípadov.
Šéf nemeckého finančného regulátora BaFin Mark Branson zároveň varoval, že nové modely umelej inteligencie dokážu mimoriadne rýchlo identifikovať a zneužívať slabiny v IT systémoch. „Kybernetická bezpečnosť je naliehavou a nevyhnutnou investíciou,“ zdôraznil Branson.
Zdroj: SITA.sk - Berlín chystá kybernetické protiútoky, hrozbu vidí najmä v Rusku © SITA Všetky práva vyhradené.
