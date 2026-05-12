Utorok 12.5.2026
Meniny má Pankrác
12. mája 2026
Studená sprcha pre lídra progresívcov: Pčolinský zverejnil závažné informácie, že Šimečkova mama mala vyčerpať ďalšie státisíce eur z grantov
Na nové zistenia na sociálne sieti zareagoval aj samotný Michal Šimečka, líder hnutia Progresívne Slovensko. Predseda strany
12.5.2026 (SITA.sk) - Na nové zistenia na sociálne sieti zareagoval aj samotný Michal Šimečka, líder hnutia Progresívne Slovensko.
Ako je známe, Projekt Fórum, ktorej štatutárkou je matka lídra Progresívneho Slovenska Michala Šimečku, čelí vyšetrovaniu kvôli duplicitným a triplicitným faktúram, ako aj falšovaniu bankových výpisov - účtovníctva, nepodávaniu daňových priznaní, či vyhýbaniu sa exekúcii a poškodzovaniu veriteľa.
Projekt Fórum dostal od Európskej agentúry grant na literárny projekt pod názvom Mirrors of Europe/Zrkadlá Európy konajúci sa v rokoch 2010 až 2012 vo výške 113 400 eur. To je totiž suma o ktorej vieme, že bola vymáhaná.
Avšak po problémoch so zdokladovaním a opakovaným výzvam o doplnenie informácii, v júni 2018 agentúra pritvrdila a Šimečkovú informovala o tom, že peniaze bude vymáhať späť. Združenie sa preto obrátilo na úrad Európskeho ombudsmana, pretože rozhodnutie agentúry považovalo za nespravodlivé.
Ombudsman však konštatoval, že rozpočet projektu nebol vyrovnaný a projekt nespĺňal požiadavky oprávnenosti na získanie finančných prostriedkov v rámci programu Kultúra na roky 2007 – 2013. Spolu s poplatkami a trovmi tak Šimečková musela vrátiť 160-tisíc eur.
Predseda strany Bratia Slovenska Pčolinský v utorok predstavil v tejto veci nové a závažné zistenia. „Avšak o čom sa nehovorilo a nepísalo, bol fakt, že počas obdobia, kedy Projekt Fórum nebol schopný dodať požadované informácie agentúre a naťahoval tak čas, požiadal o ďalšie granty na projekt Európa pre občanov,“ informoval politik.
„V rokoch 2014-2017 požiadal Projekt Fórum každý rok 100-tisíc eur, vyčerpať sa im podarilo po korekciách zhruba 370-tisíc,“ uviedol ďalej Pčolinský s tým, že k dispozícii má aj dokumenty s presnými informáciami.
„Zaujímavé je, že až v roku 2018 informovala agentúra o vymáhaní prvého grantu po opakovaných neúspešných pokusoch o nápravu. Čiže do tohto rozhodnutia stihol Projekt Fórum vybrať ďalšie státisíce eur, hoci mali obrovský problém zdokladovať oprávnenosť prvého,“ poznamenal ďalej Pčolinský.
„Preto sa verejne pýtam, keďže už máme všetci skúsenosť s falšovaním dokladov v Projekte fórum, či Marta Šimečková nebude exekvovaná aj za ďalšie státisíce eur, či agentúra náhodou už nevyšetruje aj týchto 370-tisíc eur či pani Marta Šimečková nezabudla spomenúť problémy aj s týmto grantom a či náhodou neprebieha konanie aj v tejto veci. Alebo či by to nemala preveriť európska prokuratúra,“ pýtal sa v závere politik.
Na nové zistenia zareagoval aj samotný líder PS Michal Šimečka na sociálnej sieti, ktorý v tom vidí spravodajskú hru premiéra Roberta Fica.
"V nedeľu večer premiér Fico oznámil, že sa teší, čo tento týždeň vyjde na "príživnícku rodinu Šimečkovcov". V utorok ráno mám v mailoch otázku od denníka Postoj, ktorý sa pýta na faktúru Projektu Fórum z roku 2012 za telefónne služby. V utorok na 13:00 ohlasuje tlačovku brat bývalého šéfa SIS Pčolinský," píše vo svojom statuse na sociálnej sieti líder PS.
„Dozvedám sa, že na faktúre starej 14 rokov je aj číslo, ktoré som zdedil po mojej nebohej starej mame. Neviem, o akú faktúru ide, neviem, odkiaľ ju majú. Jedno je jasné — nemajú ju ako legálne mať. Majú ju zo spisu? Nie, lebo vyšetrovanie voči mojej mame je vedené za roky 2018 až 2022. Musí to pochádzať z bezpečnostných zložiek, ktoré rozpracovali moju rodinu a Projekt Fórum,“ myslí si Šimečka. Podľa jeho názoru ide o jasný dôkaz spravodajskej hry, ktorá je vraj politicky riadená premiérom Ficom.
Na status lídra PS následne zareagoval Pčolinský. "Šimečka je v koncoch. Necelú hodinu po mojej tlačovke, kde som informoval o ďalších 370 000 € Marty Šimečkovej, zverejnil predseda PS, Michal Šimečka status, v ktorom prepojil moju tlačovku samozrejme so sprisahaním a Ficom. Ako inak. Keď nevieš argumentovať, tak pre voličov PS stačí lebo Fico, lebo SIS, lebo Rusko…Ani neviem prečo som čakal normálnu reakciu,“ okomentoval príspevok lídra progresívcov.
Zdroj: SITA.sk - Studená sprcha pre lídra progresívcov: Pčolinský zverejnil závažné informácie, že Šimečkova mama mala vyčerpať ďalšie státisíce eur z grantov © SITA Všetky práva vyhradené.
