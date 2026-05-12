Utorok 12.5.2026
Meniny má Pankrác
12. mája 2026
Drucker odmieta, že by boli ohrozené peniaze z Plánu obnovy: Je to absolútny nezmysel. Opozícia tu zbytočne straší – VIDEO
Ministra školstva sa novinári pýtali na tému prorastových opatrení. Minister školstva SR Tomáš Drucker (
12.5.2026 (SITA.sk) - Ministra školstva sa novinári pýtali na tému prorastových opatrení.
Minister školstva SR Tomáš Drucker (Hlas-SD) nečakane oznámil, že sa vládna koalícia chystá zrušiť transakčnú daň. Kritizoval zároveň opozíciu za šírenie správ o tom, že by malo Slovensko prísť o peniaze z Plánu obnovy.
Drucker sa spolu s ministrom obrany Robertom Kaliňákom (Smer-SD) a ministrom zdravotníctva Kamilom Šaškom (Hlas-SD) zúčastnili v utorok rokovania parlamentného výboru pre zdravotníctvo v súvislosti s pozastavením výstavby novej Vojenskej nemocnice v Prešove.
Náklady bude znášať zhotoviteľ
Kaliňák na výbore pripomenul, že dôvodom pozastavenia výstavby bola kontrola kvality prevedenia prác na nosných prvkoch stavby. Odmietol, že by v tomto prípade zlyhal štát.
„Náklady bude niesť predovšetkým zhotoviteľ. Na to sme mali upravenú zmluvu a podľa nej postupovať budeme. Finálne rozhodnutie o tom, ako budeme postupovať, by malo prísť na prelome týchto dvoch týždňov,“ povedal minister obrany.
„To, čo považujem, pri tom všetkom zlom, za správne, že sa to odhalilo pomerne včas, a že sa k tomu vedenie rezortu postavilo čelom,“ reagoval po zdravotníckom výbore na otázku novinárov minister školstva Drucker. „Zlyhanie by som vnímal vtedy, keby sa na to neprišlo, alebo keby dozor si nerobil svoju robotu,“ podotkol ďalej.
Pripomenul v tejto súvislosti prípad, keď na Slovensku spadol most kvôli zlému dozoru, alebo zbúranie bratislavského bizniscentra kvôli statickým problémom, čo bolo tiež výsledkom zlyhania dozoru počas stavby.
Fatálne šetrenie
Drucker zdôraznil, že v prípade výstavby prešovskej nemocnice niekto porušil pravidlá, a tým bol dodávateľ, ktorý bude musieť niesť zodpovednosť za škody, ktoré spôsobil.
„Toto je istým dôsledkom aj verejného obstarávania, kde súťažíme a dodávatelia podliezajú rôzne cenu a potom si hľadajú spôsoby ako ušetriť. A ukázalo sa, že to je fatálne šetrenie, ak používate lacnejšie materiály, ktoré môžu spôsobiť absolútnu katastrofu a drámu,“ skonštatoval Drucker. Fakt, že sa to odhalilo pomerne zavčasu, považuje minister školstva za správne.
Zrušenie transakčnej dane
Ministra školstva sa novinári pýtali aj na tému prorastových opatrení. „Musím oceniť prácu ministerstva hospodárstva pod vedením Denisy Sakovej, ktorá pripravila kompletnú analýzu, také menu pre všetky prorastové opatrenia, v rôznych skupinách, aj o tých, ktoré zjednodušujú administratívne alebo daňovo-odvodové zaťaženie,“ uviedol Drucker.
V tejto súvislosti podotkol, že silnou témou je aj transakčná daň, ktorú sa koalícia vraj chystá zrušiť. Potvrdiť by to mala štvrtková koaličná rada, ktorá sa bude venovať práve prorastovým opatreniam. „Cítil som aj z pozície pána premiéra, že on sám sa tak vyjadril, že si to vie predstaviť,“ povedal Drucker novinárom.
Minister pripustil, že zástupcovia Smeru naďalej upozorňujú na výpadok 400 miliónov eur ročne, ktorý by zrušením dane nastal. Podľa neho však z diskusií so zahraničnými partnermi aj s podnikateľmi vyplýva, že daň je veľkou bariérou.
Drucker sa zároveň pýtal opozície, prečo rozširujú správy o tom, že by mali byť ohrozené financie z Plánu obnovy a odolnosti. „Na výbore som sa opýtal kolegov z opozície, že kde na to chodia? Je to absolútny nezmysel. Absolútne to vylučujem. Nikdy to nebolo realitou, ani faktom, ani obavou. Zbytočne sa tu straší,“ zdôraznil v tejto súvislosti Drucker.
Zdroj: SITA.sk - Drucker odmieta, že by boli ohrozené peniaze z Plánu obnovy: Je to absolútny nezmysel. Opozícia tu zbytočne straší – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
