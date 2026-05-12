Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Utorok 12.5.2026
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Pankrác
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.


 Mobilná verzia




 24hod.sk    Z domova

12. mája 2026

Drucker odmieta, že by boli ohrozené peniaze z Plánu obnovy: Je to absolútny nezmysel. Opozícia tu zbytočne straší – VIDEO


Tagy: Minister školstva výskumu vývoja a mládeže SR Plán obnovy a odolnosti SR Transakčná daň

Ministra školstva sa novinári pýtali na tému prorastových opatrení. Minister školstva SR Tomáš Drucker (



Zdieľať
66c5d23d472f3362611269 scaled 1 e1778592584532 676x489 12.5.2026 (SITA.sk) - Ministra školstva sa novinári pýtali na tému prorastových opatrení.


Minister školstva SR Tomáš Drucker (Hlas-SD) nečakane oznámil, že sa vládna koalícia chystá zrušiť transakčnú daň. Kritizoval zároveň opozíciu za šírenie správ o tom, že by malo Slovensko prísť o peniaze z Plánu obnovy.

Drucker sa spolu s ministrom obrany Robertom Kaliňákom (Smer-SD) a ministrom zdravotníctva Kamilom Šaškom (Hlas-SD) zúčastnili v utorok rokovania parlamentného výboru pre zdravotníctvo v súvislosti s pozastavením výstavby novej Vojenskej nemocnice v Prešove.

Náklady bude znášať zhotoviteľ


Kaliňák na výbore pripomenul, že dôvodom pozastavenia výstavby bola kontrola kvality prevedenia prác na nosných prvkoch stavby. Odmietol, že by v tomto prípade zlyhal štát.

Náklady bude niesť predovšetkým zhotoviteľ. Na to sme mali upravenú zmluvu a podľa nej postupovať budeme. Finálne rozhodnutie o tom, ako budeme postupovať, by malo prísť na prelome týchto dvoch týždňov,“ povedal minister obrany.




„To, čo považujem, pri tom všetkom zlom, za správne, že sa to odhalilo pomerne včas, a že sa k tomu vedenie rezortu postavilo čelom,“ reagoval po zdravotníckom výbore na otázku novinárov minister školstva Drucker. „Zlyhanie by som vnímal vtedy, keby sa na to neprišlo, alebo keby dozor si nerobil svoju robotu,“ podotkol ďalej.

Pripomenul v tejto súvislosti prípad, keď na Slovensku spadol most kvôli zlému dozoru, alebo zbúranie bratislavského bizniscentra kvôli statickým problémom, čo bolo tiež výsledkom zlyhania dozoru počas stavby.

Fatálne šetrenie


Drucker zdôraznil, že v prípade výstavby prešovskej nemocnice niekto porušil pravidlá, a tým bol dodávateľ, ktorý bude musieť niesť zodpovednosť za škody, ktoré spôsobil.

„Toto je istým dôsledkom aj verejného obstarávania, kde súťažíme a dodávatelia podliezajú rôzne cenu a potom si hľadajú spôsoby ako ušetriť. A ukázalo sa, že to je fatálne šetrenie, ak používate lacnejšie materiály, ktoré môžu spôsobiť absolútnu katastrofu a drámu,“ skonštatoval Drucker. Fakt, že sa to odhalilo pomerne zavčasu, považuje minister školstva za správne.

Zrušenie transakčnej dane


Ministra školstva sa novinári pýtali aj na tému prorastových opatrení. „Musím oceniť prácu ministerstva hospodárstva pod vedením Denisy Sakovej, ktorá pripravila kompletnú analýzu, také menu pre všetky prorastové opatrenia, v rôznych skupinách, aj o tých, ktoré zjednodušujú administratívne alebo daňovo-odvodové zaťaženie,“ uviedol Drucker.

V tejto súvislosti podotkol, že silnou témou je aj transakčná daň, ktorú sa koalícia vraj chystá zrušiť. Potvrdiť by to mala štvrtková koaličná rada, ktorá sa bude venovať práve prorastovým opatreniam. „Cítil som aj z pozície pána premiéra, že on sám sa tak vyjadril, že si to vie predstaviť,“ povedal Drucker novinárom.

Minister pripustil, že zástupcovia Smeru naďalej upozorňujú na výpadok 400 miliónov eur ročne, ktorý by zrušením dane nastal. Podľa neho však z diskusií so zahraničnými partnermi aj s podnikateľmi vyplýva, že daň je veľkou bariérou.

Drucker sa zároveň pýtal opozície, prečo rozširujú správy o tom, že by mali byť ohrozené financie z Plánu obnovy a odolnosti. „Na výbore som sa opýtal kolegov z opozície, že kde na to chodia? Je to absolútny nezmysel. Absolútne to vylučujem. Nikdy to nebolo realitou, ani faktom, ani obavou. Zbytočne sa tu straší,“ zdôraznil v tejto súvislosti Drucker.


Zdroj: SITA.sk - Drucker odmieta, že by boli ohrozené peniaze z Plánu obnovy: Je to absolútny nezmysel. Opozícia tu zbytočne straší – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Minister školstva výskumu vývoja a mládeže SR Plán obnovy a odolnosti SR Transakčná daň
   Tlač    Pošli



nasledujúci článok >>
Berlín chystá kybernetické protiútoky, hrozbu vidí najmä v Rusku
<< predchádzajúci článok
Členovia SaS upozorňujú na Suskov návrh na zmenu ústavy, podľa nich je absurdný a farizejský

©2005-2026 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 