 Meniny má Soňa
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
28. marca 2026

Pospíme si o hodinu menej. V noci sa mení čas, hodiny sa posunú dopredu


Tagy: Letný čas SELČ stredoeurópsky letný čas Zmena času

thinkstockphotos 607492948 676x380 28.3.2026 (SITA.sk) - Na letný čas prejdeme už túto noc. V nedeľu o 02:00 si posunieme hodiny na 03:00. Vstávať tak budeme o hodinu skôr. Letný čas sa skončí v nedeľu 25. októbra 2026, keď sa o 03:00 posunú hodiny na 02:00 stredoeurópskeho času.


Na území Slovenska stredoeurópsky letný čas po prvý raz zaviedli od roku 1916 do roku 1918 a neskôr v rokoch 1940 až 1949. Po tridsaťročnej prestávke ho v roku 1979 zaviedli opäť. V roku 1999 sa prvýkrát SELČ končil v októbri, dovtedy sa stredoeurópsky čas začínal koncom septembra. Niektoré štáty SELČ nemajú. Posúvať hodiny nemá význam v krajinách na rovníku, kde sú deň a noc približne rovnako dlhé - 12 hodín. So zmenami času skoncovali aj v Rusku, kde sa čas menil naposledy na jar 2011.

Hlavným cieľom zavedenia stredoeurópskeho letného času bolo šetrenie energie a lepšie využívanie prirodzeného denného svetla. Ľudia, ktorí v lete vstávajú pred siedmou hodinou ráno, však napríklad minú viac energie, lebo musia svietiť. Napriek tomu odborníci tvrdia, že je to málo v pomere k tomu, čo sa ušetrí večer.


