Biela noc v Bratislave má dlhšiu vodnú trasu, prepojí sa aj so športom

Do hlavného mesta sa počas nadchádzajúceho víkendu vráti multižánrový festival Biela noc. Jubilejný 10. ročník podujatia v Bratislave, ktorý bude "oslavou rozmanitosti a hľadaním nečakaných spojení nielen v umení", predstavili organizátori na utorkovej tlačovej konferencii. "Do verejného priestoru sme chceli priniesť tému spolupráce, dialógu, rozmanitosti a hovoriť o tom, aké je to pekné, keď umenie rozpráva príbeh a je rôznorodé," uviedla umelecká riaditeľka Bielej noci Zuzana Pacáková.





Bratislavské ulice, mosty, nádvoria, fasády a interiéry budov budú miestom súčasného umenia autorov z 12 krajín vrátane Japonska, Arménska, Talianska, Nemecka, Francúzska či Veľkej Británie. Festivalový program spustia v piatok 4. októbra a potrvá do nedeľnej polnoci. Väčšina z takmer 50 umeleckých zastávok bude dostupná zdarma vo verejnom priestore.Divácky obľúbená vodná trasa tento rok vedie od Mosta Apollo až po plaváreň Lanfranconi, obe miesta sa na festivalovej mape objavujú prvýkrát v histórii Bielej noci. Oblúkovú architektúru Apolla ozvláštni svetelná inštalácia BN Label, v plavárni čaká návštevníkov premiéra multižánrovej performancie, spájajúcej športový svet synchronizovaného plávania so súčasným umením v jeho rôznych polohách. Pacáková potvrdila, že súčasťou festivalu budú prvýkrát akvabely, trénujúce svoje choreografie prepojené s tanečníkmi, svetovými dizajnérmi, digitálnou poetkou a elektronickou hudbou. Novým priestorom na festivalovej mape je aj štadión Tehelné pole, kde sa svetelný mapping ihriska prepojí s koncertom Stroona.Festival ponúkne aj site-specific dielo - vizuálny dialóg chátrajúceho hotela Kyjev s fungujúcim obchodným domom. Návštevníci budú môcť ovplyvňovať podobu diel svojím pohybom, dychom či dotykom, či vzhliadnuť budúcu panorámu mesta. V Starej tržnici bude svoju "dymovú" inštaláciu prezentovať francúzsky umelec Guillaume Cousin, ktorý na festival prináša vzdušný objekt, putujúci časom a priestorom. Na Nádvorí sv. Jána Nepomuka môže návštevníkov zaujať digitálne zrkadlo poľského kreatívca Ksawery Komputery, ktoré vyzýva k interakcii - nadrozmerný digitálny avatar sleduje pohyby, slová a zvuky človeka pred sebou a odráža ich vlastným audiovizuálnym jazykom.Biela noc ponúkne aj niekoľko repríz v nových kontextoch, patrí medzi ne napríklad svetelný objekt The Moon v tvare rozprávkového polmesiaca. Počas troch festivalových nocí oživí známe aj všedné miesta. Fasáda Bratislavského hradu ožije pestrofarebnou projekciou z dielne animátorky Kriss Sagan a Hlavné námestie ozvláštnia monumentálne diamanty Mareka Kvetana.Festival v hlavnom meste potrvá do nedele 6. októbra. Do Košíc, kde sa uskutoční 15. ročník podujatia, sa Biela noc presunie o týždeň neskôr (11. - 13. 10.).