Bratislava ožije festivalom súčasného umenia Biela noc

Multižánrovú prechádzku Bratislavou s aktuálnymi témami a pohľadmi na verejný priestor ponúka festival súčasného umenia Biela noc. Od piatka sa zmení nočné hlavné mesto na živú galériu plnú monumentálnych objektov, interaktívnych inštalácií a živého umenia v podobe performancií autorov zo siedmich európskych krajín. S inštaláciou Krehkosť Inside, sériou svetelných figurálnych objektov zobrazujúcou piatich cvičiacich jogínov, sa na Bielu noc vracia vizuálny umelec a grafický dizajnér Pavol Truben.





"Telá majú vytvorené zo železa, z ohýbaných trubiek, a hlavičky deformované sťahovacími popruhmi sú z fúkaného skla," priblížil pre Truben dielo v podobe figúr prezentujúcich ľudí cvičiacich mestskú jogu. "Reflektujem tým súčasnú spoločenskú situáciu, naučili sme sa starať dobre o naše fyzické zdravie, ale trošku zabúdame na to duševné. Často pracovne prepíname, naháňame sa za kariérou," konštatuje umelec, ktorý dielom zobrazuje kontrast medzi kvalitným fyzickým zdravím - železnou oceľovou konštrukciou, a krehkým duševným zdravím - sklenenými hlavičkami. "Je to osobný príbeh, možno aj mňa, dosť pracovne som sa vypínal, riešil som work-life balance, ako skombinovať život, prácu a duševné zdravie. Istý čas mi pomáhal šport, ale potom som si uvedomil, že duševné zdravie treba riešiť separátne," dodal Truben.Takmer päťdesiatku umeleckých zastávok rozdelili organizátori opäť medzi historické centrum hlavného mesta a dunajské nábrežie. Vodná trasa vedie medzi mostami Apollo a SNP. Festival otvoria o 19.00 h pod prvým slovenským mrakodrapom uvítaním dvojice diel, ktoré v Bratislave zostanú nastálo - 13 metrov vysoký objekt Viktora Freša a minimalistické tvory talianskeho dizajnéra Lucu Boscardina.Festival ponúka aj možnosť blúdiť ekologickým Labyrintom. Dielo architektky Eleny Šoltésovej, ktoré vytvorila využitím plastového odpadu určeného na recykláciu, nájdu priaznivci súčasného umenia na Primaciálnom námestí. Umelecká riaditeľka festivalu Zuzana Pacáková upozorňuje aj na monumentálnu objektovú inštaláciu Last generation, dielo Andrása Cséfalvaya v podobe ôsmich trojmetrových dinosaurích vajec je osadené na Nádvorí sv. Jána Nepomuka.Futuristický svet priblíži imerzívna inštalácia Space is The Place, ktorá vzdáva poctu slovenskému konceptuálnemu umelcovi Stanovi Filkovi. "Bude to veľká bublina, architektúra, do ktorej budeme môcť vstúpiť a ktorá bude v kontraste s historickým priestorom Slovenského národného múzea," dodala Pacáková.Festival potrvá do nedele 1. októbra, väčšina multimediálneho programu je dostupná každý deň medzi siedmou večer a polnocou. Do metropoly východného Slovenska sa Biela noc presunie o týždeň neskôr (6. - 8. 10.).