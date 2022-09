Biela noc v Bratislave rozžiari prvý slovenský mrakodrap

Medzinárodný festival súčasného umenia Biela noc sa v piatok začína v Bratislave. Hlavné mesto rozžiari počas troch nocí. Festivalová mapa ponúka vyše 50 zastávok s umeleckými inštaláciami a dielami od viac ako 200 autorov a kreatívcov z 12 krajín. Námestia, ulice, nádvoria, fasády či nábrežie a zaujímavé interiéry v meste ožijú súčasným umením od 19.00 h.





Festival v 13. ročníku predstaví multimediálne a interaktívne inštalácie, monumentálne projekcie, objekty aj živé performancie. "Tento rok sme sa zamerali hlavne na digitálne umenie, interaktivitu, robotické inštalácie, nové technológie, ktoré nám počas dvoch rokov pandémie chýbali," uviedla umelecká riaditeľka festivalu Zuzana Pacáková. Potvrdzuje, že prvýkrát je súčasťou festivalovej trasy prvý slovenský mrakodrap a budova Novej tržnice, ktorá zažije laserový mapping. Do festivalovej mapy sa zaradila aj Dvorana Ministerstva kultúry SR, kde je možné pozorovať roboty skicujúce ľudské portréty.Na festivale je zastúpené aj slovenské súčasné umenie. Daša Krištofovičová v spolupráci s hudobníčkou Marcelou Cmorejovou pre Bielu noc pripravili site-specific performance vo forme audiovizuálnej pocty slovenskému divadelníctvu a jeho ženským aktérkam. Živá projekcia na fasádu historickej budovy SND sa začne v každú celú hodinu, trvá 20 minút a v prestávkach umožní divákom projekciu ovplyvniť vlastnými kolážami – cez pripravené fotografie, rekvizity a projektor.Videoprojekciu Doroty Sadovskej, v ktorej miesto kvapiek vody padajú ľudské prsty, premietne LED obrazovka na Landererovej 12. Na Hlavnom námestí bude možné obdivovať pestrofarebnú a žiarivú "audiovizuálnu kométu", ktorá je dielom troch slovenských umelcov, výtvarníčky Dominiky Žákovej, animátorky a režisérky Veroniky Zoubek Kocourkovej a hudobníka Jonatána Pastirčáka (Pjoniho)."Návštevníci budú môcť roztancovať fasády budov, vstúpiť do pomyselnej časovej brány, prejsť sa svetelnou krajinou i ovplyvňovať svetlo a obrazy hrou na bubny či klavír," avizujú organizátori festivalu, ktorý ponúkne aj pohľad na desať metrov vysoký svetelný objekt v tvare mesiaca, inštalovaný v blízkosti vyhliadkovej veže UFO. Zaujať môže aj obrovská socha Aj vana be, ktorá po západe slnka prekvapí farbami, svetlom, hudbou a zvukmi kvapiek. Ide o dielo českého autora Benedikta Tolara, ktorý ho vytvoril z 32 upcyklovaných kúpeľňových vaní.V programe bratislavskej Bielej noci 2022 nechýbajú koncerty, literárne čítania či workshopy pre deti. "Zamerali sme sa aj na to, aby sa mohli zapojiť a zúčastniť rôzne cieľové a vekové kategórie," dodala Pacáková.