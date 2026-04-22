Streda 22.4.2026
Meniny má Slavomír
22. apríla 2026
Bittó Cigániková je v šoku, Sloboda a Solidarita ju ide vylúčiť pre kritiku predsedu
Poslankyňa v príspevku na sociálnej sieti zdôraznila, že sú isté veci, ktoré sa skrátka nedajú nekritizovať. Je to tu. SaSka ma ide vylúčiť pre kritiku. Vyhlásila to poslankyňa za stranu
22.4.2026 (SITA.sk) - Poslankyňa v príspevku na sociálnej sieti zdôraznila, že sú isté veci, ktoré sa skrátka nedajú nekritizovať.
Je to tu. SaSka ma ide vylúčiť pre kritiku. Vyhlásila to poslankyňa za stranu Sloboda a Solidarita (SaS) Jana Bittó Cigániková. Ako informovala, strana ju chce vylúčiť vo štvrtok za kritiku predsedu strany Branislava Gröhlinga. Poslankyňa v príspevku na sociálnej sieti zdôraznila, že sú isté veci, ktoré sa skrátka nedajú nekritizovať.
"Sedemnásť rokov mala a stále má SaS v programe odluku cirkvi od štátu. Dnes mi však tá istá SaS blokuje aj obyčajné uznesenie, ktorým som chcela len to, aby vláda začala rokovať so Svätou stolicou o ustanoveniach zmluvy, ktoré vyvolávajú vážne otázky ústavnosti a práv občanov. Ústavný súd v Českej republike totiž rozhodol, že ich Vatikánske zmluvy sú v určitých bodoch protiústavné," uviedla Bittó Cigániková a zdôraznila, že presne tie body máme tiež v zmluvách s Vatikánom.
Pri cirkvi sa vraj musí mlčať
"Čo to znamená v praxi? Že keď ide o cirkev, zrazu sa nemá hovoriť o tom, že ženy sa pre ”výhradu vo svedomí" nevedia dostať k zákonnej zdravotnej starostlivosti. Že sa nemá hovoriť o tom, že štát sa bojí siahnuť na výsady, ktoré by nikdy nedal nikomu inému. Že sa nemá hovoriť o tom, že keď sa problém dotýka vašej dcéry, vašej manželky, vášho dieťaťa alebo vás ako pacienta, všetci zrazu sklopia uši, lebo pri cirkvi sa vraj musí mlčať," dodala poslankyňa.
Strane podľa nej nestačilo, že jej stopli tlačovú besedu k zákonu, podľa ktorého majú nemocnice pod hrozbou pokuty púšťať do priestorov duchovných, a to aj bez súhlasu pacienta či jeho zákonného zástupcu. Kňazi sa tak podľa nej môžu pokojne objaviť na gynekológii alebo detskom oddelení.
"Nestačilo ani to, že mi zablokovali tlačovku k prípadu prvého odsúdeného kňaza za sexuálne zneužívanie. Vraj to pre "liberálnu” stranu nie je téma. A keď som otvorila tému Vatikánskych zmlúv, predseda SaS ma osobne zahriakol, že o tomto sa v SaS nebudeme ani len rozprávať," prezradila Bittó Cigániková.
Stopnutá tlačová beseda
Pripomenula, že keď sa na stopnutú tlačovú besedu pýtali novinári, odpoveď Gröhlinga bola, že nechcel, aby šírila nenávisť voči cirkvi. "Postavil sa tak na stranu tých, ktorí hovoria, že ak si dovolíte reagovať na prenikanie cirkvi do životov ľudí, keď žiadate rovnakú toleranciu k neveriacim alebo iným vyznaniam, keď žiadate ochranu žien a deti v najkrehkejších chvíľach, tak šírite nenávisť," uviedla Bittó Cigániková a upozornila, že v skutočnosti ide o normálnu verejnú kontrolu moci, aj tej cirkevnej. Poslankyňa ubezpečila, že nemá problém s veriacimi a že každý má podľa nej žiť podľa svojho presvedčenia. Štát podľa nej nesmie patriť jednej cirkvi, ale všetkým.
Gröhling bol podľa jej slov roky súčasťou strany, ktorú ľudia poznali inak. Zdôraznila, že SaS bola stranou osobných slobôd, ktorá bojovala proti obmedzovaniu práv žien, menšín a tiež za odluku cirkvi od štátu.
"O to viac je pre mňa šokujúce, ako sa to celé vedelo zmeniť v priebehu pár mesiacov. A ako bonus sa dnes dozvedám, že zajtra o 18:00 ma idú v SaS vylučovať za kritiku predsedu. Úprimne… čo by som to bola za človeka, keby som toto nekritizovala? Ako niekto môže považovať za správne obrátiť o 180 stupňov a poprieť samu seba, to v čo verím. Lebo ostatní sa rozhodli, že ak to nespravím, ide o neposlušnosť, nelojalitu, šírenie nenávisti," uzavrela Bittó Cigániková a zdôraznila, že zostáva lojálna hodnotám, ktoré sa prisľúbila presadzovať, nie predsedovi.
Zdroj: SITA.sk - Bittó Cigániková je v šoku, Sloboda a Solidarita ju ide vylúčiť pre kritiku predsedu © SITA Všetky práva vyhradené.
Súťaž Mastercard Obchodník roka v kategórii odevy ovládla značka Sinsay
Návrh na zmenu Zákona o meste Košice nabral nový rozmer, má byť doplnený o inštitút referenda