Streda 22.4.2026
Meniny má Slavomír
22. apríla 2026
Návrh na zmenu Zákona o meste Košice nabral nový rozmer, má byť doplnený o inštitút referenda
Návrh na zmenu Zákona o meste Košice nabral nový rozmer, má byť doplnený o inštitút referenda. Informoval o tom poslanec Národnej rady SR Igor Šimko (Hlas-SD), ktorý je spolu s poslancom Andrejom Sitkárom (Smer-SD) predkladateľom tohto návrhu. Ako uviedol, po opakovaných rokovaniach so zúčastnenými stranami prišli s doplnením návrhu o inštitút referenda.
"O Košiciach chceme rozhodovať spolu s Košičanmi. Po vypočutí rôznych názorov ľudí, starostov aj vedenia mesta sme sa rozhodli doplniť do návrhu najdemokratickejší prvok – referendum," ozrejmil. Na aktuálnej schôdzi parlamentu bol vo výbore schválený pozmeňujúci návrh, podľa ktorého by mesto Košice mohlo po dohode s mestskými poslancami a starostami pripraviť alternatívny model územného členenia.
Ľudia majú posledné slovo
O takto pripravenom návrhu by následne obyvateľstvo metropoly východu rozhodovalo v referende. Konať by sa malo v deň volieb do Národnej rady SR, ktoré by mali byť na jeseň 2027. Zároveň by ale maximálny počet mestských častí nemohol byť viac než desať. Podmienkou je aj to, že najmenšia mestská časť by nemala mať menej ako päťtisíc obyvateľov, aby bol zachovaný cieľ racionalizácie a efektívnejšieho fungovania samosprávy.
"Náš návrh o Košiciach so štyrmi mestskými časťami, ktoré kopírujú okresy platí. Ak však mesto, poslanci a starostovia po väčšinovej zhode a po podkladoch z analýzy pripravia riešenie, s ktorým budú Košičania súhlasiť, toto riešenie bude od roku 2030, resp. 2031 aj platiť. Ľudia teda majú posledné slovo. Môžu to byť Košice podľa ľudí. Ak by sme však neurobili nič, tak by to bolo iba ďalšie prejedanie rozpočtu a zvyšovanie daní ľuďom ako roky doteraz," vraví Šimko.
Čo ak by bolo referendum neúspešné?
Ak by bolo referendum neúspešné, prípadne by hlasujúci návrh mesta nepodporili, návrh stanovuje, že od roku 2030/2031 sa počet mestských častí automaticky zníži na štyri, a to podľa aktuálneho okresného členenia (mesto sa člení na štyri okresy Košice I až Košice IV - pozn. SITA). Predkladatelia tak chcú docieliť, aby sa riešenie témy už ďalej neodkladalo.
"Milióny eur Košičanov nemôžu ďalej odchádzať na nadmerný administratívny aparát. Tieto peniaze majú slúžiť ľuďom, ktorí volajú po zmene v tejto oblasti, v hospodárnosti, v oprávnených nárokoch na kvalitu života v druhom najväčšom meste na Slovensku," dodal Šimko.
Pozmeňujúci návrh
Pozmeňujúci návrh tiež garantuje mestským častiam, že každá bude mať svojho poslanca v mestskom zastupiteľstve, zachovajú sa aj ich historické názvy, identita a symboly jednotlivých, po novom už miestnych častí.
Návrh okrem toho prináša opatrenia na zníženie odmien poslancov o tretinu, zníženie počtu miestnych poslancov (v zastupiteľstvách MČ) o približne 40 percent i efektívnejšie riadenie zmien, ktoré by mal zabezpečiť manažérsky koordinovaný proces transformácie z úrovne tretieho viceprimátora, ktorý by mal tiež pribudnúť, ak bude predmetný návrh zákona schválený.
Návrh neopomenul ani ľudí, ktorí roky pracujú v mestských častiach. Ak bude návrh schválený, bude štyri alebo päť rokov na to, aby sa každý, kto je v dôchodkovom veku, prípadne je krátko pred nástupom do dôchodku, ubezpečil o svojom postupnom ukončení pracovného pomeru férovo.
"Pustili sme sa do procesu zmeny s vedomím, že to nebude jednoduché. Toto však nie je zmena pre funkcionárov. Je to naša práca pre Košičanov. Veríme, že týmto spôsobom sa podarí zaviesť riešenie, ktoré bude férové pre ľudí, demokratické a dlhodobo udržateľné," dodal Šimko.
Problém je na stole desiatky rokov
Poslanci Šimko a Sitkár predložili návrh na zmenu Zákona o meste Košice do parlamentu minulý rok, jeho cieľom je priniesť riešenie dlhodobo diskutovanej racionalizácie počtu mestských častí v Košiciach. Druhé najväčšie mesto na Slovensku má necelých štvrť milióna obyvateľov a 22 mestských častí.
"8,7 milióna eur ročne dnes stojí Košičanov 22 starostovských stoličiek, stovky poslancov, aparáty 22 miestnych úradov. Ľudia chcú opravené športoviská, opravené škôlky, školy, ihriská, chodníky, alebo starostlivosť o zeleň, či nové parkovacie miesta. Tento problém je v Košiciach na stole desiatky rokov a rovnako dlho ho starostovia a doterajšie vedenia Košíc nevyriešili. Pristúpili sme preto k riešeniu na úrovni Národnej rady," objasnil Šimko. Zákon je na programe aktuálnej parlamentnej schôdze vo štvrtok poobede.
Bittó Cigániková je v šoku, Sloboda a Solidarita ju ide vylúčiť pre kritiku predsedu
Manželka Igora Matoviča už nevlastní historický dom v centre Trnavy, kúpil ho obyvateľ susedného domu
