Vedci po roku zistili, ako dlho sa udrží koronavírus na oblečení a ktoré textílie sú najrizikovejšie

Vírus síce napáda človeka, no dokáže prežiť aj na rôznych povrchoch, kde stále predstavuje určité riziko. Preto je dôležité dbať na dezinfekciu predmetov a plôch, ktoré sú potenciálnym zdrojom nákazy.

Oblečenie

Patrí medzi ne aj oblečenie. Môže byť vhodným „transportným prostriedkom“, ktorý vírus využije na cestu do našich domácností. To je už pomerne známa informácia, no nová štúdia anglickej De Montfort University v meste Leicester prichádza s novým poznatkami.

Doteraz neboli známe fakty o tom, ako dlho dokáže koronavírus prežiť na oblečení. Štúdia, ktorú viedli mikrobiologička Katie Laird, virologička Maitreyi Shivkumar a výskumníčka Lucy Owen, to nielen odhaľuje, ale dokonca aj pomenúva najrizikovejšie textílie.

Uniformy zdravotníkov

Podľa tejto štúdie koronavírus a podobné vírusy dokážu prežiť na oblečení a je ich možné preniesť na iné povrchy až 72 hodín.

Odborníci analyzovali, ako sa infekčný vírus SARS-CoV-2 správa na troch tkanivách, ktoré sa bežne využívajú v zdravotníctve.

V rámci experimentu aplikovali na povrch polyesteru, polykotónu a 100% bavlny kvapôčky modelového koronavírusu s označením HcoV-OC43, ktorý má veľmi podobnú štruktúru a schopnosti prežitia.

Dokázali, že na čistej bavlne vírus vydrží najviac jeden deň, pričom na polykotóne len šesť hodín. Najrizikovejší je polyester, kde nový koronavírus vydrží až tri dni a môže sa preniesť aj na iné povrchy.

Ohrozenie členov domácnosti

Podľa tímu sú výsledky výskumu veľmi prospešné. „Po vypuknutí pandémie sme mali len veľmi málo vedomostí o tom, ako dlho môže koronavírus prežiť na textíliách. Naša štúdia zistila, že tri najčastejšie využívané textílie v zdravotníctve predstavujú riziko na prenos vírusu,“ povedala Laird.

Upozornila, že ak si zdravotníci budú brať svoje uniformy domov, môžu zanechať vírus na ďalších povrchoch. „Hneď, ako sme odhalili možnosť prežitia koronavírusu na textíliách, zamerali sme sa na identifikáciu vhodných metód prania s cieľom odstrániť vírus,“ vyhlásila.

Spôsob prania

Výskumníčka prezradila, že pranie odevov na vysokých teplotách aj v domácich podmienkach odstraňuje vírus. „Nevylučuje to však fakt, že kontaminované oblečenie pred vypraním zanechá vírus na ďalších povrchoch v domácnosti alebo v aute,“ dodala.

Laird odporučila vláde, aby všetky zdravotnícke uniformy prali v nemocniciach podľa komerčných štandardov alebo v priemyselných práčovniach.

„Vieme, že na niektorých povrchoch vírus prežije až 72 hodín. Podporuje to moje odporúčanie súvisiace s praním podľa regulovaných metód. Zdravotníci sa potom nebudú musieť obávať, že si domov prinesú oblečenie s vírusom,“ vysvetlila.