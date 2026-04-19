 Meniny má Jela
 24hod.sk    Z domova

19. apríla 2026

Blanár odmieta zmeny v Trestnom zákone, paragraf o Benešových dekrétoch sa podľa neho rušiť nebude


Tagy: Benešove dekréty Ficova vláda 2023 - 2027 (koalícia Smer-SD Hlas-SD SNS) Minister zahraničných vecí Trestný zákon

blanar 676x444 19.4.2026 (SITA.sk) - Paragraf o spochybňovaní takzvaných Benešových dekrétov v Trestnom zákone sa podľa ministra zahraničných vecí Juraja Blanára (Smer-SD) určite rušiť nebude, keďže má svoje opodstatnenie. Ako povedal v dnešnej diskusnej relácii O 5 minút 12 STVR, sám je zvedavý, ako v tejto súvislosti bude postupovať budúci maďarský premiér Péter Magyar, keďže mal pred voľbami „silácke vyjadrenia".

Blanár reaguje na vyjadrenia z Maďarska


„My ich vnímame ako predvolebné," povedal Blanár na margo Magyarových vyjadrení s tým, že je dôležité, čo bude mať maďarská vláda vo svojom programovom vyhlásení. Samotné dekréty sú pritom podľa ministra základom našej štátnosti.

„Na pôde Európskej únie boli Benšove dekréty viackrát preberané a vždy bolo potvrdené, že sú súčasťou práva tak Českej republiky ako aj Slovenskej republiky," zdôraznil Blanár. Doplnil, že spochybňovanie dekrétov je spochybňovaním suverenity SR.

Obavy zo zhoršenia vzťahov nemá


Minister zároveň nepredpokladá, že by sa nástupom Magyara zhoršili slovensko-maďarské vzťahy. „My si počkáme na to, ako bude zadefinované predovšetkým programové vyhlásenie vlády," dodal Blanár.

Podľa europoslanca Ľudovíta Ódora (Progresívne Slovensko) majú ľudia z okolia Pétera Magyara a strany Tisza záujem urobiť v tejto oblasti hrubú čiaru. „Nikto nebude spochybňovať usporiadanie, ktoré tu je," uviedol Ódor. Na odstránení paragrafu z Trestného zákona však podľa neho budú trvať tak, ako na tom trvá Progresívne Slovensko, ktoré ho napadlo na ústavnom súde. „To je nezmysel trestať ľudí za ich názor. Teraz, keď príde Péter Magyar na Slovensko, niekto ho zoberie do cely predbežného zaistenia?" spýtal sa Ódor.


Zdroj: SITA.sk - Blanár odmieta zmeny v Trestnom zákone, paragraf o Benešových dekrétoch sa podľa neho rušiť nebude © SITA Všetky práva vyhradené.

Zelenskyj kritizuje zmiernenie sankcií, každý dolár z ruskej ropy podľa neho financuje vojnu
Šutaj Eštok odmieta obvinenia z Maďarska, Magyar podľa neho hovorí nezmysly o migrantoch

