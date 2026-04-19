Nedeľa 19.4.2026
Meniny má Jela
19. apríla 2026
Zelenskyj kritizuje zmiernenie sankcií, každý dolár z ruskej ropy podľa neho financuje vojnu
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj odsúdil zmiernenie sankcií na ruskú ropu po tom, čo Spojené štáty ...
19.4.2026 (SITA.sk) -
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj odsúdil zmiernenie sankcií na ruskú ropu po tom, čo Spojené štáty predĺžili výnimku, ktorá má zmierniť rastúce ceny energií spôsobené vojnou na Blízkom východe.
Na mori sú desiatky tankerov
„Každý dolár zaplatený za ruskú ropu je peniazom na vojnu,“ uviedol Zelenskyj na sociálnej sieti X. Dodal, že miliardy dolárov získané týmto spôsobom sa používajú na ničivé útoky na Ukrajinu.
Zelenskyj nespomenul priamo Spojené štáty, no administratíva prezidenta Donalda Trumpa v piatok vydala mesačnú výnimku zo sankcií, ktorá umožňuje predaj ruskej ropy a ropných produktov už naložených na lodiach. Toto opatrenie má znížiť rast cien energií, no predĺženie výnimky prišlo len dva dni po tom, čo minister financií Scott Bessent uviedol, že Washington ju neplánuje obnoviť.
Zelenskyj uviedol, že na mori je viac ako 110 tankerov s ruskou ropou, ktoré porušujú medzinárodné sankcie a prepravujú viac ako 12 miliónov ton ropy, ktorá vďaka zmierneniu sankcií môže byť opäť predávaná bez následkov.
Útoky na Ukrajinu pokračujú
Ukrajinský líder tiež uviedol, že len za posledný týždeň Rusko vypustilo viac ako 2 360 útočných dronov, viac ako 1 320 navádzaných leteckých bômb a takmer 60 rôznych typov rakiet na ukrajinské mestá a obce. Zelenskyj zdôraznil, že je dôležité zastaviť ruské tankery a zabrániť im v dodávkach ropy do prístavov.
„Vývoz ropy agresora musí klesať a dlhodobé sankcie Ukrajiny naďalej pracujú na dosiahnutí tohto cieľa,“ dodal. Zmiernenie sankcií vyvolalo kritiku zo strany niekoľkých popredných demokratov.
„Toto rozhodnutie je hanebné a predstavuje 180-stupňový obrat od ministra Bessenta, len dva dni po tom, čo prisľúbil, že sankcie voči Rusku nepredĺži,“ uviedli senátori Jeanne Shaheenová, Chuck Schumer a Elizabeth Warrenová vo vyhlásení. „Nedovoľte si myslieť, že Putin nebol jedným z najväčších príjemcov Trumpovej vojny proti Iránu, keďže Rusko v marci takmer zdvojnásobilo príjmy z ropy.“
