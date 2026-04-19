 24hod.sk    Z domova

19. apríla 2026

Šutaj Eštok odmieta obvinenia z Maďarska, Magyar podľa neho hovorí nezmysly o migrantoch


Tagy: diskusná relácia V politike Minister vnútra SR Opozícia Predseda strany Hlas-SD

Vyjadrenia víťaza maďarských volieb Pétera Magyara o tom, že vláda



19.4.2026 (SITA.sk) -



Vyjadrenia víťaza maďarských volieb Pétera Magyara o tom, že vláda Viktora Orbána navážala na slovenskú hranicu migrantov, aby vo voľbách v roku 2023 pomohla Robertovi Ficovi, považuje minister vnútra Matúš Šutaj Eštok (Hlas-SD) za „do neba volajúce nezmysly".

Ako povedal v diskusnej relácii V politike spravodajskej televízie TA3 (Smer-SD), Viktor Orbán bol jediný z politikov, ktorý v tom období bojoval proti nelegálnej migrácii. Zároveň minister podľa vlastných slov nevie, odkiaľ môže mať Magyar tieto informácie, keďže sa ešte neujal funkcie premiéra.

„Za ochranu hraníc Slovenska zodpovedá Maďarsko?" opýtal sa Šutaj Eštok. Zároveň pripomenul, že vtedajší predseda vlády Ľudovít Ódor a policajný prezident Štefan Hamran vtedy vyhlásili, že na tranzitnú migráciu si obyvatelia Slovenska budú musieť zvyknúť. Nová vláda však podľa ministra mala zásadne odlišný postoj. „Že budeme naše hranice chrániť a neprejde cez ne ani jeden nelegálny migrant," vysvetlil Šutaj Eštok, prečo po voľbách počet migrantov na Slovenku klesol.

Predstaviteľ opozičného Progresívneho Slovenska Ivan Korčok v tejto súvislosti skonštatoval, že ak by niekto pred voľbami v roku 2023 chcel pomôcť Robertovi Ficovi, stalo by sa to presne tak, ako sa to stalo. Orbán totiž pôvodne tvrdil, že pre migrantov hermeticky uzavrel hranicu. „A odrazu pár dní pred voľbami tu boli stovky migrantov," pripomenul Korčok







Zdroj: SITA.sk - Šutaj Eštok odmieta obvinenia z Maďarska, Magyar podľa neho hovorí nezmysly o migrantoch © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: diskusná relácia V politike Minister vnútra SR Opozícia Predseda strany Hlas-SD
