|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Piatok 15.5.2026
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Žofia
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
14. mája 2026
Blanár odsudzuje útoky Ruska na Zakarpatskú oblasť Ukrajiny, takáto eskalácia obmedzuje priestor pre mierový dialóg
Útoky nasledujú bezprostredne po obdobiach krátkych prímerí, ktoré mohli vytvoriť priestor pre deeskaláciu napätia, dlhodobé a udržateľné prímerie a zároveň pokračovanie mierových rokovaní," hovorí minister ...
Zdieľať
15.5.2026 (SITA.sk) - Útoky nasledujú bezprostredne po obdobiach krátkych prímerí, ktoré mohli vytvoriť priestor pre deeskaláciu napätia, dlhodobé a udržateľné prímerie a zároveň pokračovanie mierových rokovaní," hovorí minister Blanár.
Minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Juraj Blanár odsudzuje stredajšie útoky Ruska na Zakarpatskú oblasť Ukrajiny. "Slovensko odsudzuje včerajšie a dnešné masívne letecké útoky Ruskej federácie na ukrajinské územie siahajúce až po Užhorod v Zakarpatskej oblasti pri hraniciach so Slovenskou republikou, kde žije aj početná slovenská menšina. Útoky nasledujú bezprostredne po obdobiach krátkych prímerí, ktoré mohli vytvoriť priestor pre deeskaláciu napätia, dlhodobé a udržateľné prímerie a zároveň pokračovanie mierových rokovaní," hovorí minister Blanár.
"Ďalšie útoky na civilné oblasti a kritickú infraštruktúru na ukrajinskom aj ruskom území nezvyšujú potenciál mierového procesu. Naopak, takáto eskalácia obmedzuje priestor pre mierový dialóg o tom, ako ukončiť vojnu a dosiahnuť trvalý a spravodlivý mier," uzavrel.
Rusko v stredu 13. mája prvýkrát od začiatku invázie podniklo dronové útoky na Zakarpatskú oblasť na západe Ukrajiny vrátane jej hlavného mesta Užhorod, ktoré leží neďaleko slovenských a maďarských hraníc. Podľa ukrajinských monitorovacích kanálov môže ísť o najväčší útok dronov Šáhid od začiatku vojny.
Ukrajinská vojenská rozviedka zároveň varovala, že po rozsiahlej vlne dronových útokov môžu nasledovať útoky riadenými strelami, námornými raketami Kalibr aj balistickými raketami proti veľkým mestám a kritickej infraštruktúre. Terčom útokov sa okrem Zakarpatskej oblasti stali aj Rivnenská, Dnepropetrovská, Odeská, Charkovská, Poltavská, Čerkaská a Chmeľnycká oblasť. Úrady hlásili obete na životoch, zranených, výpadky elektriny a poškodenie civilnej infraštruktúry.
Zdroj: SITA.sk - Blanár odsudzuje útoky Ruska na Zakarpatskú oblasť Ukrajiny, takáto eskalácia obmedzuje priestor pre mierový dialóg © SITA Všetky práva vyhradené.
Minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Juraj Blanár odsudzuje stredajšie útoky Ruska na Zakarpatskú oblasť Ukrajiny. "Slovensko odsudzuje včerajšie a dnešné masívne letecké útoky Ruskej federácie na ukrajinské územie siahajúce až po Užhorod v Zakarpatskej oblasti pri hraniciach so Slovenskou republikou, kde žije aj početná slovenská menšina. Útoky nasledujú bezprostredne po obdobiach krátkych prímerí, ktoré mohli vytvoriť priestor pre deeskaláciu napätia, dlhodobé a udržateľné prímerie a zároveň pokračovanie mierových rokovaní," hovorí minister Blanár.
"Ďalšie útoky na civilné oblasti a kritickú infraštruktúru na ukrajinskom aj ruskom území nezvyšujú potenciál mierového procesu. Naopak, takáto eskalácia obmedzuje priestor pre mierový dialóg o tom, ako ukončiť vojnu a dosiahnuť trvalý a spravodlivý mier," uzavrel.
Rusko v stredu 13. mája prvýkrát od začiatku invázie podniklo dronové útoky na Zakarpatskú oblasť na západe Ukrajiny vrátane jej hlavného mesta Užhorod, ktoré leží neďaleko slovenských a maďarských hraníc. Podľa ukrajinských monitorovacích kanálov môže ísť o najväčší útok dronov Šáhid od začiatku vojny.
Ukrajinská vojenská rozviedka zároveň varovala, že po rozsiahlej vlne dronových útokov môžu nasledovať útoky riadenými strelami, námornými raketami Kalibr aj balistickými raketami proti veľkým mestám a kritickej infraštruktúre. Terčom útokov sa okrem Zakarpatskej oblasti stali aj Rivnenská, Dnepropetrovská, Odeská, Charkovská, Poltavská, Čerkaská a Chmeľnycká oblasť. Úrady hlásili obete na životoch, zranených, výpadky elektriny a poškodenie civilnej infraštruktúry.
Zdroj: SITA.sk - Blanár odsudzuje útoky Ruska na Zakarpatskú oblasť Ukrajiny, takáto eskalácia obmedzuje priestor pre mierový dialóg © SITA Všetky práva vyhradené.
Prečítajte si tiež
nasledujúci článok >>
Druhé výročie atentátu na premiéra: Musí sa zvýšiť bezpečnosť a špeciálne zložky musia byť na úrovni najvyššieho štandardu, apeluje expert – VIDEO
Druhé výročie atentátu na premiéra: Musí sa zvýšiť bezpečnosť a špeciálne zložky musia byť na úrovni najvyššieho štandardu, apeluje expert – VIDEO
<< predchádzajúci článok
Milióny ľudí zostali bez elektriny počas extrémnych horúčav. Filipíny zasiahli masívne výpadky
Milióny ľudí zostali bez elektriny počas extrémnych horúčav. Filipíny zasiahli masívne výpadky