|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Piatok 15.5.2026
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Žofia
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
15. mája 2026
Druhé výročie atentátu na premiéra: Musí sa zvýšiť bezpečnosť a špeciálne zložky musia byť na úrovni najvyššieho štandardu, apeluje expert – VIDEO
Predseda vlády si druhé výročie atentátu pripomenul príspevkom, ktoré zverejnil na sociálnej sieti. Uplynuli dva roky od
Zdieľať
15.5.2026 (SITA.sk) - Predseda vlády si druhé výročie atentátu pripomenul príspevkom, ktoré zverejnil na sociálnej sieti.
Uplynuli dva roky od atentátu na premiéra Robert Fica, ku ktorému došlo 15. mája 2024 v Handlovej. Udalosť šokovala nielen Slovensko, ale aj celý svet.
Predseda vlády si druhé výročie atentátu pripomenul príspevkom, ktoré zverejnil na sociálnej sieti. „Dnes oslavujem druhé narodeniny,“ pripísal ku videu, na ktorom pláva v jazere a robí kliky. Snímku Fico uzatvára slovami: „Nezabudnite, čo vás nezabije, to vás posilní.“
Pri príležitosti druhého výročia atentátu na premiéra sme sa rozprávali s bezpečnostným analytikom a bývalým riaditeľom Úradu pre ochranu ústavných činiteľov a diplomatických misií, Jurajom Zábojníkom.
„Som rád, že môžeme oslavovať druhé výročie znovunarodenia predsedu vlády Slovenskej republiky Roberta Fica,“ povedal Zábojník v úvode. Ako ďalej v tejto súvislosti zdôraznil, praje si hlavne, aby sa zvýšila bezpečnosť a špeciálne zložky prišli na úroveň najvyššieho štandardu, tak ako tomu bolo aj v minulosti.
„Aby sa vyberali schopní ľudia, profesionáli a osobnosti, ktoré dokážu čeliť útokom hlavne teraz, keď vidíme, aký je globálny konflikt vo svete, a ako sa nás to dotýka. V akom vojnovom stave je náš sused – Ukrajina, čo sa tam deje v posledné dni a hodiny, kedy už drony lietali aj blízko našich hraníc,“ upozornil ďalej.
A aký by bol odkaz Zábojníka pri príležitosti druhého výročia atentátu na premiéra? „Najväčší odkaz by bol, že ak si pán premiér váži svoj vlastný život - pretože jeho nezachránila ochranka, ale zachránil ho sám Pán Boh, ktorý si ho zrejme obľúbil, má ho rád, váži si ho - tak aby sa zamyslel nad tým, či to stojí za to, aby táto koalícia pokračovala ďalej aj s obrovskými chybami jednotlivých ľudí, ktorí sú na pozíciách a nemajú tam čo robiť, alebo aby vyvodili z toho vážne dôsledky,“ podčiarkol Zábojník vo svojom odkaze.
Bezpečnostný expert myslel predovšetkým na to, že prípad atentátu na predsedu vlády nemôže byť uzavretý tým, že nikto nie je za nič zodpovedný, a jediný kto je potrestaný je samotný útočník.
„Nemôže byť takto uzavretý prípad človeka, ktorý dostal štyri rany do tela. Keby to boli strely, ktoré sa roztiahnu, tak dotrhajú tkanivo a nepomôže mu ani keby bolo na námestí v Handlovej v tej sekunde 200 najlepších lekárov sveta,“ zdôraznil Zábojník s tým, že 15. mája 2024 v Handlovej to mohli byť posledné sekundy pre Roberta Fica.
Zábojník apeloval, aby sa ústavní činitelia zamysleli nad tým, či nie je najvyšší čas, aby dosadili na dôležité pozície schopných a kompetentných ľudí, ktorí budú vedieť, čo majú vyžadovať a nedávať na tieto miesta protekčných ľudí, ktorí len pochlebujú.
„Zamyslime sa nad tým všetkým veľmi vážne, pretože žijeme v ťažkej dobe, kde dnes nie je problém zlikvidovať človeka. A už to nemusí byť útočník ako to bolo v Handlovej – 70-ročný amatér, ale už to môžu byť najatí žoldnieri,“ varuje Zábojník. Bezpečnostný expert upozorňuje na trhliny v systéme ochrany ústavných činiteľov ako aj na správu, ktorú nedávno čítal minister vnútra na brannobezpečnostnom výbore.
Bezpečnostného analytika sme sa pýtali aj na to, ako má vláda zriadiť profesionálnejšiu ochranu pre ústavných činiteľov, keď sa z radov opozície ozývajú kritické hlasy. Konkrétne to bola Veronika Remišová (Za ľudí), ktorá nedávno hovorila o tom, že treba zrušiť ochranku pre predsedu vlády, lebo je to papalášizmus.
"Ak chce Veronika Remišová odobrať ochranku od premiéra, nech si naštuduje základné pasáže viedenskej konvencie, nech si vygoogli aké majú kompetencie a povinnosti úrady ochrany ústavných činiteľov po celom svete, a nabudúce keď príde na Úrad vlády a nájde tam nejaké káble, nech sa radšej poradí skôr než vojde s tým von do médií, aby sa nestrápnila," kritizoval Zábojník opozičnú političku.
Ako ďalej doplnil, už takéto vyjadrenia Remišovej svedčia o tom, aký je daný človek odborne vzdelaný a zdatný v bezpečnostnej politike. "Deti môžu robiť chyby, a musíme ich tolerovať, ale nie politici, ktorí majú riadiť tento štát," zdôraznil Zábojník.
Na záver bezpečnostný expert uviedol, že by si želal, aby sa zmenila rétorika všetkých politikov, či už koaličných alebo opozičných, a aby si ľudia uvedomili, koho posielajú do najvyšších zákonodarných funkcií. "Aby ľudia volili rozumom a nie emóciami, a aby chceli počuť pravdu a nie mať len nejaké ilúzie," uzavrel bezpečnostný expert.
Zdroj: SITA.sk - Druhé výročie atentátu na premiéra: Musí sa zvýšiť bezpečnosť a špeciálne zložky musia byť na úrovni najvyššieho štandardu, apeluje expert – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
Uplynuli dva roky od atentátu na premiéra Robert Fica, ku ktorému došlo 15. mája 2024 v Handlovej. Udalosť šokovala nielen Slovensko, ale aj celý svet.
Predseda vlády si druhé výročie atentátu pripomenul príspevkom, ktoré zverejnil na sociálnej sieti. „Dnes oslavujem druhé narodeniny,“ pripísal ku videu, na ktorom pláva v jazere a robí kliky. Snímku Fico uzatvára slovami: „Nezabudnite, čo vás nezabije, to vás posilní.“
Znovunarodenie Roberta Fica
Pri príležitosti druhého výročia atentátu na premiéra sme sa rozprávali s bezpečnostným analytikom a bývalým riaditeľom Úradu pre ochranu ústavných činiteľov a diplomatických misií, Jurajom Zábojníkom.
„Som rád, že môžeme oslavovať druhé výročie znovunarodenia predsedu vlády Slovenskej republiky Roberta Fica,“ povedal Zábojník v úvode. Ako ďalej v tejto súvislosti zdôraznil, praje si hlavne, aby sa zvýšila bezpečnosť a špeciálne zložky prišli na úroveň najvyššieho štandardu, tak ako tomu bolo aj v minulosti.
„Aby sa vyberali schopní ľudia, profesionáli a osobnosti, ktoré dokážu čeliť útokom hlavne teraz, keď vidíme, aký je globálny konflikt vo svete, a ako sa nás to dotýka. V akom vojnovom stave je náš sused – Ukrajina, čo sa tam deje v posledné dni a hodiny, kedy už drony lietali aj blízko našich hraníc,“ upozornil ďalej.
Mohli to byť posledné sekundy
A aký by bol odkaz Zábojníka pri príležitosti druhého výročia atentátu na premiéra? „Najväčší odkaz by bol, že ak si pán premiér váži svoj vlastný život - pretože jeho nezachránila ochranka, ale zachránil ho sám Pán Boh, ktorý si ho zrejme obľúbil, má ho rád, váži si ho - tak aby sa zamyslel nad tým, či to stojí za to, aby táto koalícia pokračovala ďalej aj s obrovskými chybami jednotlivých ľudí, ktorí sú na pozíciách a nemajú tam čo robiť, alebo aby vyvodili z toho vážne dôsledky,“ podčiarkol Zábojník vo svojom odkaze.
Bezpečnostný expert myslel predovšetkým na to, že prípad atentátu na predsedu vlády nemôže byť uzavretý tým, že nikto nie je za nič zodpovedný, a jediný kto je potrestaný je samotný útočník.
„Nemôže byť takto uzavretý prípad človeka, ktorý dostal štyri rany do tela. Keby to boli strely, ktoré sa roztiahnu, tak dotrhajú tkanivo a nepomôže mu ani keby bolo na námestí v Handlovej v tej sekunde 200 najlepších lekárov sveta,“ zdôraznil Zábojník s tým, že 15. mája 2024 v Handlovej to mohli byť posledné sekundy pre Roberta Fica.
Zábojník apeloval, aby sa ústavní činitelia zamysleli nad tým, či nie je najvyšší čas, aby dosadili na dôležité pozície schopných a kompetentných ľudí, ktorí budú vedieť, čo majú vyžadovať a nedávať na tieto miesta protekčných ľudí, ktorí len pochlebujú.
„Zamyslime sa nad tým všetkým veľmi vážne, pretože žijeme v ťažkej dobe, kde dnes nie je problém zlikvidovať človeka. A už to nemusí byť útočník ako to bolo v Handlovej – 70-ročný amatér, ale už to môžu byť najatí žoldnieri,“ varuje Zábojník. Bezpečnostný expert upozorňuje na trhliny v systéme ochrany ústavných činiteľov ako aj na správu, ktorú nedávno čítal minister vnútra na brannobezpečnostnom výbore.
Remišová považuje ochranku za papalášizmus
Bezpečnostného analytika sme sa pýtali aj na to, ako má vláda zriadiť profesionálnejšiu ochranu pre ústavných činiteľov, keď sa z radov opozície ozývajú kritické hlasy. Konkrétne to bola Veronika Remišová (Za ľudí), ktorá nedávno hovorila o tom, že treba zrušiť ochranku pre predsedu vlády, lebo je to papalášizmus.
"Ak chce Veronika Remišová odobrať ochranku od premiéra, nech si naštuduje základné pasáže viedenskej konvencie, nech si vygoogli aké majú kompetencie a povinnosti úrady ochrany ústavných činiteľov po celom svete, a nabudúce keď príde na Úrad vlády a nájde tam nejaké káble, nech sa radšej poradí skôr než vojde s tým von do médií, aby sa nestrápnila," kritizoval Zábojník opozičnú političku.
Fotogaléria k článku:
href="https://sita.sk/fotogaleria/strelba-na-premiera-roberta-fica-fotografie/">Streľba na premiéra Roberta Fica (fotografie)
Ako ďalej doplnil, už takéto vyjadrenia Remišovej svedčia o tom, aký je daný človek odborne vzdelaný a zdatný v bezpečnostnej politike. "Deti môžu robiť chyby, a musíme ich tolerovať, ale nie politici, ktorí majú riadiť tento štát," zdôraznil Zábojník.
Na záver bezpečnostný expert uviedol, že by si želal, aby sa zmenila rétorika všetkých politikov, či už koaličných alebo opozičných, a aby si ľudia uvedomili, koho posielajú do najvyšších zákonodarných funkcií. "Aby ľudia volili rozumom a nie emóciami, a aby chceli počuť pravdu a nie mať len nejaké ilúzie," uzavrel bezpečnostný expert.
Zdroj: SITA.sk - Druhé výročie atentátu na premiéra: Musí sa zvýšiť bezpečnosť a špeciálne zložky musia byť na úrovni najvyššieho štandardu, apeluje expert – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
Prečítajte si tiež
nasledujúci článok >>
Rodičia, školy aj komunity spojili sily: Čerstvé hlavičky poznajú víťazov 8. ročníka
Rodičia, školy aj komunity spojili sily: Čerstvé hlavičky poznajú víťazov 8. ročníka
<< predchádzajúci článok
Blanár odsudzuje útoky Ruska na Zakarpatskú oblasť Ukrajiny, takáto eskalácia obmedzuje priestor pre mierový dialóg
Blanár odsudzuje útoky Ruska na Zakarpatskú oblasť Ukrajiny, takáto eskalácia obmedzuje priestor pre mierový dialóg