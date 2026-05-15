 Meniny má Žofia
15. mája 2026

Milióny ľudí zostali bez elektriny počas extrémnych horúčav. Filipíny zasiahli masívne výpadky


Najväčšie problémy hlásia z ostrova Luzon vrátane Manily, kde energetici zaviedli plánované odstávky elektriny. Kríza prichádza v období rekordných horúčav a rastúcej spotreby energie, pričom úrady zatiaľ ...



15.5.2026 (SITA.sk) - Najväčšie problémy hlásia z ostrova Luzon vrátane Manily, kde energetici zaviedli plánované odstávky elektriny. Kríza prichádza v období rekordných horúčav a rastúcej spotreby energie, pričom úrady zatiaľ nevedia povedať, kedy sa situácia úplne stabilizuje.


Rozsiahle výpadky elektriny zasiahli v piatok Filipíny, pričom počas najteplejšieho mesiaca v roku zostali bez prúdu milióny obyvateľov. Najväčšie problémy hlásili z hlavného ostrova Luzon vrátane metropoly Manila, kde energetici zaviedli plánované hodinové odstávky elektriny.

Filipínska národná prenosová spoločnosť NGCP uviedla, že výpadky spôsobilo „vážne narušenie elektrickej siete“, ktoré poškodilo prenosové vedenia, ako aj odstávka viacerých veľkých elektrární z dôvodu údržby. Ministerstvo energetiky zároveň oznámilo, že obmedzenia sa majú rozšíriť aj na centrálne ostrovy krajiny, kde môžu výpadky trvať až sedem hodín.

„Verejnosť si zaslúži úplné vysvetlenie incidentov takéhoto rozsahu,“ vyhlásila ministerka energetiky Sharon Garinová. Dodala, že úrady preveria všetky technické aj prevádzkové okolnosti situácie a prijmú potrebné opatrenia. Termín úplného obnovenia dodávok elektriny však zatiaľ neoznámila.

Luzon, na ktorom žije takmer polovica zo 116 miliónov obyvateľov Filipín, je zároveň ekonomickým centrom krajiny. Výpadky prichádzajú v období extrémnych horúčav, keď výrazne rastie spotreba elektriny pre klimatizácie a chladenie domácností.

Filipínske úrady už predtým po vypuknutí konfliktu medzi Iránom, USA a Izraelom zaviedli pre štátne inštitúcie skrátený štvordňový pracovný týždeň, aby znížili energetickú záťaž.


Zdroj: SITA.sk - Milióny ľudí zostali bez elektriny počas extrémnych horúčav. Filipíny zasiahli masívne výpadky © SITA Všetky práva vyhradené.

