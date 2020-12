Bödör vraj zvykol telefonovať s politikmi, Slobodník spomínal „Fika“, Matoviča aj „kapitána“

Buďte ticho, Fiko volá

Danko kontakty potvrdil

Kauza Váhostav a Široký

8.12.2020 - Počas schôdzok obvineného podnikateľa Norberta Bödöra s členmi jeho policajného komanda zvykol obvinený telefonovať s prominentnými politikmi. Uvádza to portál Aktuality.sk, pričom sa odvoláva na výpoveď bývalého šéfa Národnej jednotky finančnej polície Národnej kriminálnej agentúry (NAKA) Bernarda Slobodníka.Podľa výpovede Bödöra neraz počas stretnutí zobral do ruky vyzváňajúci telefón a ostatných okríkol. „Buďte ticho Fiko volá, alebo šéf, alebo Béla, alebo kapitán,“ citoval portál Slobodník.Portál konštatuje, že menom Fiko zrejme Bödör narážal na predsedu strany Smer - sociálna demokracia (Smer-SD) Roberta Fica, ktorý sám priznáva, že ho mnoho ľudí zvyklo volať šéf.„Bélom zas skrátene volali predsedu bývalej koaličnej strany Most-Híd Bélu Bugára. Predsedu Slovenskej národnej strany (SNS) Andreja Danka po kauze okolo jeho náhleho vojenského povýšenia zas prezývali kapitán,“ pripomína portál.Bývalý predseda parlamentu Danko pre portál kontakty potvrdil. „Určite to bolo minimum telefonátov, vnímal som ho ako podnikateľa v oblasti bezpečnosti,“ povedal. Odmietol však, že by mal eminentný záujem u Bödöra niečo vybavovať.„Keď som riešil niečo s ním, mohlo to byť v súvislosti s SBS-kou. Alebo to bola taká tá debata, čo riešia chlapi medzi sebou. Mohlo sa stať, že mi volal. A ja som volal naspäť. A mohol mať nejakú otázku na mňa a ja som mu niečo odpovedal. Tak mi volalo x ľudí,“ dodal Danko.Na stretnutiach policajnej skupiny sa však podľa portálu hovorilo aj o politikoch z prostredia vtedajšej opozície. „Hovorilo sa aj o osobách z politického prostredia, ako je pán Matovič (premiér Igor Matovič, OĽaNO), Kiska (exprezident Andrej Kiska), Kollár (predseda parlamentu Boris Kollár, Sme rodina - pozn. SITA),“ citoval portál Slobodníka.Bývalý šéf Národnej jednotky finančnej polície NAKA tiež vo výpovedi spomenul, že Bödör a policajný prezident Tibor Gašpar od neho žiadali, aby v rámci vyšetrovania kauzy Váhostav nebol obvinený jeho majiteľ Juraj Široký. To vo výpovedi uviedol aj bývalý šéf Kriminálneho úradu finančnej správy Makó.„Za to, že Široký starší nebude postihnutý, mal prostredníctvom transakcie cez nejaké firmy zaplatiť dva milióny eur smerom k Norovi,“ citoval portál Makó.Taktiež uvádza, že súčasťou dohody malo byť aj to, že Široký príde na políciu vypovedať tak, aby sa nemusel pri príchode na prezídium legitimovať.„Tak sa aj stalo. Keďže však na mieste boli médiá, službukonajúci policajt bol za výnimku pre Širokého potrestaný,“ dodal spravodajský portál.