Bojnický zámok prinesie hororovo-romantickú šou Spiritus Mortis v rámci podujatia Strašidelný zámok

Slovenské národné múzeum (SNM) - Múzeum Bojnice pripravuje ďalší ročník podujatia Strašidelný zámok. Na prelome apríla a mája prinesie pre návštevníkov audiovizuálnu hororovo-romantickú šou pod názvom Spiritus Mortis. 24hod.sk o tom vo štvrtok informovala PR manažérka múzea Petra Gordíková.





"Autori využívajú motívy z lokálnych legiend a vďaka ich nápadnej podobnosti s poviedkami Edgara Allana Poa vzájomne prepájajú tieto svety. Vzniká tak dielo s unikátnou estetikou a so silným, emóciami nabitým príbehom," načrtla Gordíková. Na hradných nádvoriach, v komnatách, hrobke či zámockom parku sa podľa nej tak odohrá desivý príbeh o láske a zrade, vernosti a krutosti, moci a jej strate.Režisérom bude Peter Serge Butko, podľa ktorého sa autori podujatia sústredia na emócie, atmosféru, prežitok a fantáziu. "Využívame prvky gotického romantizmu, ktorý ponúka skvelú možnosť prerozprávať jednoduchý, ale mystikou a tragédiou naplnený dej. A na to nám skvelo poslúžia priestory hradu a nádvorí," priblížil Butko.Butko je režisér a producent pôsobiaci na medzinárodnej scéne. Pochádza z Prievidze a do regiónu sa v kreatívnom projekte vracia po 30 rokoch. Spolupracoval s množstvom významných osobností českej i slovenskej kultúrnej scény v oblasti divadla, hudby, televízie i filmu. Jeho posledným počinom na slovenskej scéne bol celovečerný hraný film Vitaj doma, brate!.Spiritus Mortis prináša SNM - Múzeum Bojnice v rámci podujatia Strašidelný zámok. Prehliadky sa budú konať od 25. do 28. apríla a následne od 4. do 8. mája.