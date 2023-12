Bojnický zámok: Vianočným zámkom budú sprevádzať lektori v kostýmoch

Vianočne vyzdobený Bojnický zámok si môže od nedele prezrieť verejnosť. Návštevníkov budú sprevádzať lektori v dobových kostýmoch. Pre 24hod.sk to uviedla Petra Gordíková zo Slovenského národného múzea - Múzea Bojnice.





Vo vybraných miestnostiach na zámku umiestnili vianočné stromčeky. "V Zimnej záhrade sú ladené do chladných odtieňov bielej a striebornej, Zlatá sála je tradične zlatá, Modrý salón zdobí stromček v modrej farbe, Veľkú sieň stromček v odtieňoch medenej. Zimná záhrada okrem tzv. zimného kráľovstva vo forme výzdoby prináša aj ukážku slávnostného stolovania. Obrazáreň je venovaná šľachtickým Vianociam 17. storočia," priblížila Gordíková.Atmosféru dopĺňajú svetlá a ohne v krboch. Tie sú z bezpečnostných dôvodov umelé. Súčasťou tohtoročných Vianoc na zámku bude podľa Gordíkovej aj veľký adventný veniec na prvom hradnom nádvorí. Prvú sviečku na ňom rozsvietia v nedeľu v rámci programu Adventus Domini so začiatkom o 16.00 h. Na druhom nádvorí pred kaplnkou si návštevníci môžu pozrieť drevený betlehem.K vianočnej výzdobe zámku prispeli ručne robenými ozdobami a dekoráciami deti zo špeciálnej materskej školy a žiaci autistických tried špeciálnej základnej školy v Prievidzi, uviedla Gordíková.Lektorované prehliadky vianočne vyzdobeného zámku môžu návštevníci absolvovať do 7. januára vždy od stredy do nedele od 10.00 h do 15.00 h.