Boris Johnson tvrdí, že svet možno nikdy nebude mať vakcínu proti Covid-19

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

17.5.2020 - Britský premiér Boris Johnson vyhlásil, že ľudstvo možno nikdy nebude mať vakcínu proti ochoreniu Covid-19, a to aj napriek veľkému globálnemu úsiliu.Britská vláda poskytne 93 miliónov libier (v prepočte približne 105 miliónov eur) na otvorenie nového Vaccine Manufacturing and Innovation Center a krajina podľa premiéra už podporuje aj testy liekov, ktoré by mohli zabezpečiť rýchle vyliečenie sa z vírusu.Pre noviny The Mail on Sunday uviedol, že "máme pred sebou ešte veľmi dlhú cestu a musím byť úprimný a povedať, že sa nám možno nikdy nepodarí vytvoriť vakcínu". "Musíme nájsť nové spôsoby, ako kontrolovať tento vírus," dodal s tým, že je potrebné testovať ľudí s príznakmi a vyhľadávať tých, s ktorými boli v kontakte.Britská vláda začala počas uplynulého týždňa uvoľňovať niektoré obmedzenia a plánuje v tom pokračovať aj počas nasledujúcich mesiacov. "Viem, že to nebude jednoduché," vyhlásil premiér.