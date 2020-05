Slovensko podľa Pellegriniho potrebuje plošnú pomoc, Remišová uvažuje o poukážkach pre domácnosti

Obrovská finančná injekcia

Mnohé systémy nefungujú

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

17.5.2020 (Webnoviny.sk) - Slovenská ekonomika v boji proti koronakríze podľa bývalého premiéra Petra Pellegriniho zatiaľ necíti pomoc štátu. Slovensko je podľa neho síce jednou z najlepších krajín, pokiaľ ide o zdravotnícku stránku, ale je na opačnom konci s najpomalšou, najslabšou, najkomplikovanejšou pomocou pre našich podnikateľov.Podľa jeho slov by mala vláda slovenskej ekonomike poskytnúť obrovskú finančnú injekciu. Podpredseda strany Smer-SD to povedal v nedeľu v televíznej diskusnej relácii O 5 minúť 12 na Jednotke verejnoprávnej RTVS.V reakcii na názor expremiéra, že pomoc ekonomike aspoň v prvých dvoch mesiacoch by mala byť veľká a plošná, podpredsedníčka vlády SR pre investície a informatizáciu Veronika Remišová ( Za ľudí ) konštatovala, že sa môže napríklad uvažovať, či sa nemajú zaviesť poukážky, ktoré by domácnosti mohli používať v reštauráciách.Vláda podľa nej bude rozmýšľať aj o ďalších plošných opatreniach a niektoré schémy na podporu pracovných miest chce udržať aj v budúcnosti.V súvislosti s otázkou, že pred dvomi mesiaci sa hovorilo o vládnej pomoci slovenskej ekonomike v sume zhruba jednej miliardy eur, pričom na účty podnikateľov zatiaľ prišlo okolo 30 mil. eur, podpredsedníčka vlády uviedla, že je za to zodpovedný aj súčasný stav informatizácie spoločnosti, keď mnohé systémy nefungujú a nedá sa urobiť jeden inteligentný formulár.Konštatovala však, že v Rakúsku má formulár sedem strán a na Slovensku dve a pol strany. Okrem toho Slovensko vybavilo 49 tisíc žiadostí, čo je viac ako v Českej republike, ktorá s procesom pomoci firmám začala skôr. Navyše, Remišová poukázala na to, že v Maďarsku je v rámci pomoci strop na zamestnanca 330 eur, kým na Slovensku je to 880 eur.