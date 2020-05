Remišová dátum spustenia inteligentnej karantény neprezradila, Pellegrini hovorí o týždňoch

Málo pozornosti ekonomike

Poslanci majú voľnú ruku

Smer si zvolí predsedu

17.5.2020 (Webnoviny.sk) - Smart karanténu namiesto povinnej štátnej karantény chce štát spustiť v najbližších dňoch. V diskusnej relácii RTVS O 5 minúť 12 to vyhlásila vicepremiérka pre investície a informatizáciu Veronika Remišová ( Za ľudí ).Podpredseda parlamentu a expremiér Peter Pellegrini ( Smer-SD ) povedal, že smart karanténa nebude „možno ani o tri týždne plne funkčná“.Občan si po novom bude môcť vybrať, či pôjde do štátnej alebo do domácej karantény, v ktorej ho skontroluje mobilná aplikácia.Takúto možnosť schválil tento týždeň parlament zmenou zákona o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o elektronických komunikáciách.Expremiér Pellegrini kritizoval vládu, že sa málo venuje ekonomickej stránke koronakrízy. „Privítal by som, keby hodiny a hodiny zasadalo ekonomické konzílium,“ uviedol Pellegrini.Upozornil, že sa dva týždne diskutuje o tom, ako riešiť nájmy obchodníkov. Remišová reagovala, že Smer by sa staral o vlastníkov obchodných centier.V súvislosti s voľbou nového generálneho prokurátora Remišová povedala, že dohoda na konkrétnom mene šéfa prokuratúry nebude, kým sa neuskutoční verejné vypočutie kandidátov.„Poslanci majú voľnú ruku. Na základe verejného vypočutia sa poslanci dohodnú,“ priblížila Remišová.Už v pondelok by mal byť podľa nej predložený poslanecký návrh zákona, ktorý rozšíri možnosť kandidovať širšiemu okruhu kandidátov a rozšíri sa aj možnosť subjektov, ktoré môžu navrhnúť konkrétne kandidáta na šéfa prokuratúry.Pellegrini povedal, že pôjde o cielenú novelu zákona šitú na mieru expolitikovi Danielovi Lipšicovi. Pellegrini zdôraznil, že generálnym prokurátorom by sa mal stať človek z radov prokurátorov. „Nie je to pravda,“ reagovala Remišová na tvrdenie, že novela zákona je šitá pre Lipšica.Pellegrini potvrdil, že niekedy na jeseň sa bude na sneme uchádzať o pozíciu predsedu strany Smer - sociálna demokracia (Smer-SD). Podľa neho zatiaľ nie je dohoda na konkrétnom dátume konania snemu.Ak bude cítiť podporu verejnosti, povedal, že určite nebude „sebec“ a z politiky neodíde. Vyjadril presvedčenie, že Smer-SD by mohol byť jednou zo strán, ktorá prežije výmenu svojho predsedu.Remišová o materskej strane povedala, že jej predseda Andrej Kiska sa sám vyjadrí, či chce v politike pokračovať. Až potom bude podľa nej dostatok času na diskusiu o novom predsedovi Za ľudí.