Sociálna poisťovňa dostala doteraz zo štátneho rozpočtu pomoc vo výške 370 miliónov eur

17.5.2020 (Webnoviny.sk) - Sociálnej poisťovni poslala vláda zo štátneho rozpočtu od začiatku tohto roka do polovice mája 370 miliónov eur. Koronakríza a s ňou súvisiace ekonomické opatrenia vlády totiž znižujú príjmy a zvyšujú výdavky poisťovne. S pokrytím financií na vyplácanie dôchodkov či nemocenských dávok preto musel poisťovni pomôcť štát."Sociálnej poisťovni bol v apríli poskytnutý transfer finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu vo výške 317,5 milióna eur," uviedol pre agentúru SITA hovorca Sociálnej poisťovne Peter Višváder.Od začiatku tohto roka tak finančná pomoc od štátu dosiahla 370 miliónov eur. V máji zatiaľ poisťovňa peniaze zo štátneho rozpočtu nedostala. V minulom roku pritom poisťovňa hospodárila bez finančnej pomoci zo štátneho rozpočtu.Sociálna poisťovňa má nižšie príjmy z poistného od ekonomicky aktívnych osôb aj pre ekonomické opatrenia súčasnej vlády súvisiace s koronakrízou.Zamestnávateľom a povinne poisteným samostatne zárobkovo činným osobám (SZČO), ktorých obrat alebo príjem z podnikania klesol najmenej o 40 percent, sa totiž posunula splatnosť marcového poistného na sociálne a zdravotné poistenie z apríla na koniec júla tohto roka.Poistné, ktoré platí zamestnanec, a odvádza ho jeho zamestnávateľ, je zamestnávateľ naďalej povinný odvádzať v pôvodných termínoch splatnosti.Vláda zároveň môže nariadením stanoviť aj ďalšie mesiace, za ktoré sa časti zamestnávateľov a SZČO posunie splatnosť sociálnych a zdravotných odvodov.Negatívny vplyv na príjmy Sociálnej poisťovne má tento mesiac aj novela zákona o sociálnom poistení, podľa ktorej časť zamestnávateľov a povinne poistených SZČO nemusí v máji za apríl zaplatiť odvody do Sociálnej poisťovne.Ide o tie subjekty, ktoré v apríli tohto roka najmenej na 15 dní uzatvorili svoje prevádzky, napríklad na základe opatrenia Úradu verejného zdravotníctva SR.Na poistné, ktoré platí zamestnanec a odvádza ho zamestnávateľ, sa táto úľava nevzťahuje. Zamestnávateľ je naďalej povinný odviesť ho v pôvodnom termíne splatnosti.Vláda bude môcť nariadením stanoviť aj ďalšie mesiace, za ktoré vymedzení zamestnávatelia a SZČO nebudú povinní zaplatiť sociálne odvody.Výdavky Sociálnej poisťovne, naopak, zvýšilo zavedenie tzv. pandemických ošetrovných a PN. Parlament koncom marca tohto roka schválil novelu zákona o sociálnom poistení, ktorou sa zaviedlo pandemické ošetrovné a nemocenské pri karanténe.Ošetrovné, takzvané OČR, sa po novom vypláca celé obdobie starostlivosti o dieťa počas uzatvorenia škôlok a škôl, ak ide o dieťa do 11 rokov veku.Ministerstvo práce a sociálnych vecí predpokladá, že pandemické ošetrovné v tomto roku dostane 200-tisíc rodičov s celkovou dĺžkou trvania 101 dní a priemernou dennou sumou 15,8 eura.Zaviedol sa tiež nárok na nemocenské pri karanténe alebo povinnej izolácii, ktoré Sociálna poisťovňa vypláca od prvého dňa vo výške 55 % vymeriavacieho základu. Tieto dve opatrenia by si mali v tomto roku zo Sociálnej poisťovne vyžiadať 338,5 milióna eur.