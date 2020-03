Bratislava odmieta kritiku Transparency, pri obstarávaní rúšok zlyhal štát

Bola ohrozená bezpečnosť obyvateľov

28.3.2020 - Starostovia bratislavských mestských častí tvrdia, že pri obstarávaní rúšok zlyhal štát, nie magistrát hlavného mesta. Reagujú tak na tvrdenia mimovládnej organizácie Transparency International Slovensko (TIS), ktorá na sociálnej sieti uviedla, že bratislavský magistrát nakúpil ochranné rúška v cene 2,2 eura za kus od spoločnosti Jamini A, ktorá sídli v dome bývalého policajného prezidenta Jána Vaľa.Magistrát nákup rúšok, ktoré stoja bežne dva centy obhajoval tým, že mestu neboli dodané rúška zo strany štátu, ktorý mal zabezpečiť ich obstaranie a distribúciu.„Starostovia začali situáciu riešiť v koordinácii s primátorom a Magistrátom hlavného mesta Bratislavy. Bez rúšok bola ohrozená bezpečnosť obyvateľov, nebolo možné zabezpečiť ani starostlivosť o seniorov či sociálne odkázaných občanov. Mestské časti preto privítali, keď sa magistrátu hlavného mesta podarilo rúška v krátkom čase získať,“ uviedli v stanovisku bratislavskí starostovia.Na vzniknutú situáciu reagoval aj magistrát hlavného mesta. "Rúška sme kupovali v mimoriadnej situácii a pri úplnom nedostatku od firmy Jamini A (spolu 45 040 ks) a následne od firmy TIMED s dodacou dobou približne 10 dní (122 000 ks). Spoločnosť Jamini A bola jednou z desiatok spoločností oslovených zamestnancami mesta v snahe získať nevyhnutné ochranné pomôcky v čo najkratšom čase. Táto spoločnosť ako jediná v danom čase disponovala skladovými zásobami a dokázala dodať tovar do 24 hodín," uviedol pre agentúru SITA hovorca hlavného mesta Peter Bubla."Nákup 45 040 rúšok s lehotou dodania do 24 hodín umožnil mestu pokryť nevyhnutné potreby pre nasledujúce dni. Tovar bol rozdelený medzi zamestnancov mesta a mestských spoločností, distribuovaný aj do zariadení pre seniorov, zariadení sociálnych služieb a mimovládnym organizáciám," doplnil Bubla."Tento nákup navyše mestu umožnil uskutočniť ďalší nákup 121 900 rúšok za 0,39 eura za kus s dlhšou lehotou dodania od spoločnosti TIMED. Mesto teda v priemere nakupuje rúška za 0,88 eura bez DPH za kus. Vzhľadom na aktuálnu alarmujúcu situáciu na trhu a skladové zásoby štátu mesto očakáva, že táto cena sa môže zvyšovať," uzavrel Bubla.