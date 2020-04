Bratislavské Nové Mesto znova otvorí Tržnicu na Trnavskom mýte, informoval starosta Kusý

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

19.4.2020 - Bratislavské Nové Mesto od pondelka znova otvorí Tržnicu na Trnavskom mýte. Na sociálnej sieti o tom počas týždňa informoval starosta mestskej časti Rudolf Kusý."V uplynulých dňoch sme vykonali všetky potrebné hygienické opatrenia - dezinfekciu podláh, striešok, stolov, spoločných priestorov, výmenu filtrov v klimatizácii a vetraní a podobne, preto môžeme Tržnicu od pondelka opäť otvoriť," napísal Kusý.Vstup do Tržnice bude fungovať z bočného vchodu od Železničnej polikliniky. Pri vstupe do priestorov bude povinné rúško a pripravená bude dezinfekcia rúk.V zmysle nariadenia Ústredného krízového štábu SR sa otvoria v Tržnici iba niektoré prevádzky, a to lahôdky, teplá kuchyňa, predaj čerstvých rýb, lekáreň a potreby pre včelárov a záhradkárov."Ďalšie prevádzky budeme otvárať postupne, hneď ako to bude možné z hľadiska bezpečnosti návštevníkov, predajcov aj pracovníkov EKO podniku, ako aj z pohľadu nariadení krízového štábu. V tejto chvíli sme požiadali o usmernenie Úrad verejného zdravotníctva SR," uzavrel Kusý.