 24hod.sk    Z domova

19. apríla 2026

Nové Mesto sprístupní verejnosti konskú železnicu, počas Bratislavských mestských dní v nej zažijete bohatý program


Bratislavské Nové Mesto sa aj tento rok aktívne zapája do celomestského podujatia Bratislavské mestské dni (BMD). Ako uviedla hovorkyňa mestskej časti



485353768_1066856145468640_373651889490676177_n 676x451 19.4.2026 (SITA.sk) - Bratislavské Nové Mesto sa aj tento rok aktívne zapája do celomestského podujatia Bratislavské mestské dni (BMD). Ako uviedla hovorkyňa mestskej časti Martina Goffová, v dňoch 25. – 26. apríla samospráva otvorí dvere historickej budovy konskej železnice s dvojdňovým programom.

Skrášľovanie verejného priestoru


„Zároveň sú pripravené komunitné aktivity zamerané na skrášľovanie verejného priestoru v okolí Novej tržnice," dodala. V rámci konceptu sprístupňovania bežne neprístupných budov mestská časť otvorí verejnosti historickú budovu konskej železnice.

„Návštevníci si okrem samotných priestorov budú môcť vychutnať pestrú paletu programu s historickým odkazom – od divadla a komentovaných prechádzok až po koncert, autogramiádu či tvorivé dielne," priblížila hovorkyňa Nového Mesta.

V sobotu 25. apríla od 9:00 do 13:00 si budú môcť obyvatelia spred Novej tržnice bezplatne odniesť priesady letničiek a zároveň sa zapojiť do zveľaďovania jej okolia.

Program pre rodiny s deťmi


„Spolu s vedením mestskej časti budú mať dobrovoľníci z radov verejnosti príležitosť podieľať sa na úprave záhonov, výsadbe nových kvetov či čistení priestoru v blízkosti tržnice," uviedla hovorkyňa.

Popoludní sa program plynulo presunie na Račianske mýto. Po období zazimovania sa tu o 15:00 opätovne spustí fontána.

Oficiálne spustenie doplní interaktívna bubnová šou s programom pre rodiny s deťmi. Bratislavským mestským dňom bude predchádzať aj novomestské zábavno-edukatívne podujatie Deň Zeme, ktoré sa uskutoční v piatok 24. apríla v parku Jama.


Zdroj: SITA.sk - Nové Mesto sprístupní verejnosti konskú železnicu, počas Bratislavských mestských dní v nej zažijete bohatý program © SITA Všetky práva vyhradené.

