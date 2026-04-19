Nedeľa 19.4.2026
Meniny má Jela
19. apríla 2026
Nové Mesto sprístupní verejnosti konskú železnicu, počas Bratislavských mestských dní v nej zažijete bohatý program
Bratislavské Nové Mesto sa aj tento rok aktívne zapája do celomestského podujatia Bratislavské mestské dni (BMD). Ako uviedla hovorkyňa mestskej časti
19.4.2026 (SITA.sk) - Bratislavské Nové Mesto sa aj tento rok aktívne zapája do celomestského podujatia Bratislavské mestské dni (BMD). Ako uviedla hovorkyňa mestskej časti Martina Goffová, v dňoch 25. – 26. apríla samospráva otvorí dvere historickej budovy konskej železnice s dvojdňovým programom.
„Zároveň sú pripravené komunitné aktivity zamerané na skrášľovanie verejného priestoru v okolí Novej tržnice," dodala. V rámci konceptu sprístupňovania bežne neprístupných budov mestská časť otvorí verejnosti historickú budovu konskej železnice.
„Návštevníci si okrem samotných priestorov budú môcť vychutnať pestrú paletu programu s historickým odkazom – od divadla a komentovaných prechádzok až po koncert, autogramiádu či tvorivé dielne," priblížila hovorkyňa Nového Mesta.
V sobotu 25. apríla od 9:00 do 13:00 si budú môcť obyvatelia spred Novej tržnice bezplatne odniesť priesady letničiek a zároveň sa zapojiť do zveľaďovania jej okolia.
„Spolu s vedením mestskej časti budú mať dobrovoľníci z radov verejnosti príležitosť podieľať sa na úprave záhonov, výsadbe nových kvetov či čistení priestoru v blízkosti tržnice," uviedla hovorkyňa.
Popoludní sa program plynulo presunie na Račianske mýto. Po období zazimovania sa tu o 15:00 opätovne spustí fontána.
Oficiálne spustenie doplní interaktívna bubnová šou s programom pre rodiny s deťmi. Bratislavským mestským dňom bude predchádzať aj novomestské zábavno-edukatívne podujatie Deň Zeme, ktoré sa uskutoční v piatok 24. apríla v parku Jama.
Zdroj: SITA.sk - Nové Mesto sprístupní verejnosti konskú železnicu, počas Bratislavských mestských dní v nej zažijete bohatý program © SITA Všetky práva vyhradené.
nasledujúci článok >>
Polícia objavila jed na potkany v detskom jedle značky HiPP, môže ísť o súčasť vydieračského plánu
Polícia objavila jed na potkany v detskom jedle značky HiPP, môže ísť o súčasť vydieračského plánu
<< predchádzajúci článok
Britskí ministri vyjadrili podporu Starmerovi. Premiér čelí škandálom okolo dlhoročného spojenca Jeffreyho Epsteina
Britskí ministri vyjadrili podporu Starmerovi. Premiér čelí škandálom okolo dlhoročného spojenca Jeffreyho Epsteina