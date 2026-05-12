Utorok 12.5.2026
Meniny má Pankrác
Včera Archív správ Nastavenia
12. mája 2026
Britský premiér Keir Starmer odmieta odstúpiť napriek vzbure vo vlastnej strane
Viac než 70 labouristických poslancov žiada odchod premiéra po sérii volebných prehier, škandáloch a narastajúcej nespokojnosti verejnosti.
Britský premiér Keir Starmer v utorok odmietol výzvy na odstúpenie a vyhlásil, že sa chce naďalej sústrediť na vládnutie, hoci tlak zo strany vlastných poslancov a ministrov prudko rastie.
„Labouristická strana má proces na vyzvanie lídra a ten nebol spustený,“ povedal Starmer počas mimoriadneho rokovania vlády. „Krajina očakáva, že budeme vládnuť. Presne to robím ja a to musíme robiť aj ako kabinet,“ dodal.
Nespokojnosť rastie
Viac než 70 zo 403 labouristických poslancov už vyzvalo Starmera, aby okamžite odstúpil alebo aspoň oznámil termín svojho odchodu.
Nespokojnosť v strane prudko vzrástla po katastrofálnych výsledkoch miestnych volieb, v ktorých labouristi prišli o stovky kresiel v prospech pravicovej Reform UK a zelených.
Strana zároveň stratila dlhoročnú dominanciu vo Walese a utrpela ťažkú porážku od Škótskej národnej strany (SNP).
Mal by odstúpiť
Prvou členkou vlády, ktorá odstúpila, sa v utorok stala štátna tajomníčka ministerstva výstavby Miatta Fahnbullehová. Starmera vyzvala, aby „konal v záujme krajiny aj strany a stanovil harmonogram riadneho odovzdania moci“.
Podľa britských médií premiérovi odporučila zvážiť svoju budúcnosť aj ministerka vnútra Shabana Mahmoodová.
O jeho pozícii s ním údajne hovorili aj ďalší vysokopostavení ministri vrátane Davida Lammyho a Yvette Cooperovej.
Epsteinov duch
Starmer čelí kritike aj pre stagnujúcu ekonomiku a škandál okolo bývalého ministra Petra Mandelsona, ktorého najprv vymenoval a následne odvolal z postu veľvyslanca vo Washingtone.
Mandelson čelil kritike pre svoje niekdajšie kontakty s americkým sexuálnym delikventom Jeffreym Epsteinom.
Starmer sa nevzdáva
Napriek rastúcemu tlaku Starmer opakovane vyhlasuje, že sa funkcie nevzdá a je pripravený čeliť prípadnej vnútornej vzbure.
„Je teraz jasné, že premiér už nemá dôveru verejnosti ani podporu potrebnú na vedenie tejto zmeny,“ napísal na sociálnej sieti labouristický poslanec Joe Morris, ktorý rezignoval na funkciu parlamentného tajomníka ministra zdravotníctva Wesa Streetinga.
Potenciálni vyzývatelia
V zákulisí sa čoraz hlasnejšie hovorí o možných nástupcoch. Za potenciálnych vyzývateľov sú považovaní minister zdravotníctva Wes Streeting či bývalá vicepremiérka Angela Raynerová.
Na spustenie súboja o vedenie strany by však bolo potrebné získať podporu najmenej 81 labouristických poslancov.
Zdroj: SITA.sk - Britský premiér Keir Starmer odmieta odstúpiť napriek vzbure vo vlastnej strane © SITA Všetky práva vyhradené.
