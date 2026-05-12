 Utorok 12.5.2026
 Meniny má Pankrác
 24hod.sk    Z domova

12. mája 2026

Pellegrini poletí na dôležitý samit NATO do Bukurešti, rokovať bude aj so Zelenským a Ruttem


Tagy: Prezident Českej republiky Prezident Slovenskej republiky rumunský prezident Ukrajinský prezident

Rokovania sa dotknú aj budovania spôsobilostí členských štátov, investícií do obrany a rozvoja obranného priemyslu. Prezident



12.5.2026 (SITA.sk)




Prezident Peter Pellegrini v utorok večer odcestuje do rumunskej Bukurešti, kde sa v stredu zúčastní na samite Bukureštskej deviatky (B9). Rokovania lídrov krajín východného krídla NATO hostí rumunský prezident Nicuşor Dan. Prezident Pellegrini sa do Rumunska presunie po samite prezidentov krajín Slavkovského formátu v Bratislave spoločne s prezidentom Českej republiky Petrom Pavlom. Obaja prezidenti do Bukurešti poletia českým vládnym špeciálom. Informovala o tom Kancelária prezidenta SR.

Hlavy štátu budú rokovať o aktuálnej bezpečnostnej situácii v Európe a vo svete, o bezpečnosti na východnom krídle NATO, posilňovaní odolnosti a obranyschopnosti Aliancie, ako aj európskych spojencov voči súčasným hrozbám. Rokovania sa dotknú aj budovania spôsobilostí členských štátov, investícií do obrany a rozvoja obranného priemyslu. Súčasťou pracovného obeda bude diskusia o situácii na Ukrajine za účasti prezidenta Volodymyra Zelenského.

Samit B9 patrí medzi kľúčové koordinačné stretnutia spojencov pred nadchádzajúcim samitom NATO v Ankare. Na rokovaniach sa zúčastní aj generálny tajomník NATO Mark Rutte, zástupcovia krajín východného krídla Aliancie, ako aj predstavitelia severských krajín Dánska, Fínska, Islandu, Nórska a Švédska.

Po skončení rokovaní prezident Pellegrini navštívi aj medzinárodnú výstavu Black Sea Defence, Aerospace and Security (BSDA), ktorá patrí medzi najvýznamnejšie podujatia obranného a bezpečnostného priemyslu v regióne Čierneho mora.









Zdroj: SITA.sk - Pellegrini poletí na dôležitý samit NATO do Bukurešti, rokovať bude aj so Zelenským a Ruttem

