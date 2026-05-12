Utorok 12.5.2026
Meniny má Pankrác
12. mája 2026
Pellegrini poletí na dôležitý samit NATO do Bukurešti, rokovať bude aj so Zelenským a Ruttem
12.5.2026 (SITA.sk) - Rokovania sa dotknú aj budovania spôsobilostí členských štátov, investícií do obrany a rozvoja obranného priemyslu.
Prezident Peter Pellegrini v utorok večer odcestuje do rumunskej Bukurešti, kde sa v stredu zúčastní na samite Bukureštskej deviatky (B9). Rokovania lídrov krajín východného krídla NATO hostí rumunský prezident Nicuşor Dan. Prezident Pellegrini sa do Rumunska presunie po samite prezidentov krajín Slavkovského formátu v Bratislave spoločne s prezidentom Českej republiky Petrom Pavlom. Obaja prezidenti do Bukurešti poletia českým vládnym špeciálom. Informovala o tom Kancelária prezidenta SR.
Hlavy štátu budú rokovať o aktuálnej bezpečnostnej situácii v Európe a vo svete, o bezpečnosti na východnom krídle NATO, posilňovaní odolnosti a obranyschopnosti Aliancie, ako aj európskych spojencov voči súčasným hrozbám. Rokovania sa dotknú aj budovania spôsobilostí členských štátov, investícií do obrany a rozvoja obranného priemyslu. Súčasťou pracovného obeda bude diskusia o situácii na Ukrajine za účasti prezidenta Volodymyra Zelenského.
Samit B9 patrí medzi kľúčové koordinačné stretnutia spojencov pred nadchádzajúcim samitom NATO v Ankare. Na rokovaniach sa zúčastní aj generálny tajomník NATO Mark Rutte, zástupcovia krajín východného krídla Aliancie, ako aj predstavitelia severských krajín Dánska, Fínska, Islandu, Nórska a Švédska.
Po skončení rokovaní prezident Pellegrini navštívi aj medzinárodnú výstavu Black Sea Defence, Aerospace and Security (BSDA), ktorá patrí medzi najvýznamnejšie podujatia obranného a bezpečnostného priemyslu v regióne Čierneho mora.
Zdroj: SITA.sk - Pellegrini poletí na dôležitý samit NATO do Bukurešti, rokovať bude aj so Zelenským a Ruttem © SITA Všetky práva vyhradené.
Členovia SaS upozorňujú na Suskov návrh na zmenu ústavy, podľa nich je absurdný a farizejský
Britský premiér Keir Starmer odmieta odstúpiť napriek vzbure vo vlastnej strane
