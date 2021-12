Bročka: Grape i iné festivaly by sa v Štrkoch mohli konať o tri roky

Trnavská radnica počíta s vytvorením podmienok na konanie hudobných festivalov a ďalších open air podujatí v novovznikajúcej relaxačnej oblasti Štrky. V lokalite by sa tak mohol konať aj festival Grape, ktorý sa aktuálne sťahuje z piešťanského letiska. Dočasne od nadchádzajúceho ročníka našiel útočisko na letisku v Trenčíne, avšak organizátori zverejnili, že rokujú o prenesení festivalu do Trnavy. Primátor Trnavy Peter Bročka uviedol, že časový horizont vidí zhruba o tri až štyri roky.





Zóna Štrkov, vzdialená od obytných súborov Trnavy, má s prikúpenými pozemkami, ako povedal primátor Trnavy, zhruba 200 hektárov. Podoba plochy na koncerty by mala podľa jeho slov vyjsť z krajinársko-architektonickej súťaže, ale predstava mesta sa týka stavebných vstupov na minimálnej báze. "Potrebné zázemie pre podujatia by malo byť v maximálnej miere reverzibilné, usporiadateľ si ho pre svoje potreby vystavia, ale vzápätí aj zoberie preč," povedal Bročka.Kľúčové zázemie by malo byť "sieťového typu a na vybraných plochách zatrávňovacie spevnenia". Idea plochy v širšom kontexte je podľa jeho vyjadrenia stavaná na symbióze Národného streleckého centra, ktoré tam funguje, jeho trvalejších kapacít a veľmi dočasného využitia zo strany Grape alebo aj iných open air aktivít. "Celá zóna by mala byť ´environmentálne friedly´. Štrky by mali poskytnúť priestor aj biocentru," doplnil primátor.