Na Slovensko pricestovalo 65 poľských zdravotníkov, ktorí pomôžu pri realizácii skríningového testovania na ochorenie COVID-19. Na bratislavskom letisku ich v piatok privítal premiér Igor Matovič a minister vnútra Roman Mikulec (obaja OĽANO). Ako avizoval premiér, celkovo bude na Slovensku pôsobiť počas testovania 211 zdravotníkov z Poľska.





Premiér ocenil ponuku na pomoc z Poľska ako "bratský krok" voči Slovensku. Poukázal na to, že solidarita zohrala veľkú úlohu aj v histórii. "Myslím, že toto je znakom solidárnosti medzi Poľskom a SR, som veľmi rád tomuto gestu," skonštatoval. Zdravotníci budú pomáhať aj na Kysuciach, Orave a v okolí Starej Ľubovne. Ich pomoc vyzdvihol aj minister vnútra."Príchod poľského zdravotného personálu je v mene solidarity a je svedectvom veľmi dobrých a priateľských vzťahov," dodal veľvyslanec Poľskej republiky v SR Krzysztof Strzalka. Ako doplnil, zástupca riaditeľa Ústrednej klinickej nemocnice ministerstva vnútra vo Varšave Artur Zaczyňski, poľskí zdravotníci sú pripravení pomôcť a sú k dispozícii.Celoslovenský skríning na ochorenie COVID-19 sa na Slovensku realizuje od 18. do 26. januára. Má ukázať celoplošnú situáciu s pandémiou. Podľa výsledkov pretestovania sa má SR rozdeliť na 37 horších a 36 lepších okresov s tým, že v tých horších sa bude skríning opakovať.Vláda tiež rozhodla, že predlžuje zákaz vychádzania do 7. februára. Po 27. januári má byť podmienkou cesty do práce a na uplatnenie ďalších výnimiek negatívny antigénový alebo PCR test.