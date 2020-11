Celoplošné testovanie na Slovensku online: V Bratislave pribudlo odberné miesto, Matovič a Naď zverejnili výsledky za sobotu

Počas víkendu prebieha vo vybraných okresoch Slovenska druhé kolo celoplošného testovania. Odberné miesta sú otvorené od 8.00 do 20.00 s dvoma prestávkami v čase medzi 12:00 do 12:45 a od 17:00 do 17:30. Odberné miesta si môžu časy prestávok upraviť vzhľadom na aktuálnu situáciu. Posledný výter v danom dni urobia zdravotníci o 19.30, aby stihli testy vyhodnotiť.

V sobotu do 12.00 otestovali 553 377 ľudí a pozitívny výsledok z nich malo 3 677, čo predstavuje 0,66 percenta.

V ktorých okresoch prebieha?

Testovanie počas tohto víkendu prebieha v okresoch, kde mali v prvom kole viac ako 0,7 percenta pozitívnych – Senica, Skalica, Dolný Kubín, Martin, Námestovo, Turčianske Teplice, Humenné, Medzilaborce, Michalovce, Snina, Sobrance, Vranov nad Topľou, Bardejov, Kežmarok, Levoča, Poprad, Prešov, Sabinov, Stará Ľubovňa, Stropkov, Svidník, Gelnica, Spišská Nová Ves, Liptovský Mikuláš, Ružomberok, Tvrdošín, Dunajská Streda, Partizánske, Prievidza, Topoľčany, Bánovce nad Bebravou, Ilava, Myjava, Nové Mesto nad Váhom, Považská Bystrica, Púchov, Trenčín, Banská Bystrica, Brezno, Detva, Zvolen, Bytča, Čadca, Kysucké Nové Mesto a Žilina.

Celoplošné testovanie na Slovensku – 2. kolo minúta po minúte 12:09 Mesto Banská Bystrica v nedeľu dostalo informácie s korigovanými počtami testovaných zo sobotňajšieho testovania. V sobotu sa otestovalo 28 115 ľudí, z toho bolo 87 pozitívnych, čo predstavuje 0,31 percenta. Podľa príslušníka Ozbrojených síl SR zodpovedného za okres Banská Bystrica bolo pri porovnávaní čísel z jednotlivých odberných miest zistené, že počty testovaných z mobilných odberných jednotiek boli niekde zarátané dvakrát, prípadne vôbec. V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem 12:02 V meste Humenné v sobotu 7. novembra otestovali 11 007 osôb. Pozitívne testovaných z toho bolo 53 ľudí, teda 0,48 percenta. Pred týždňom bolo v prvý deň celoplošného testovania zdravotníkmi v Humennom otestovaných 11 486 ľudí, z toho bolo zaznamenaných 179 pozitívnych prípadov. Infekčných tak bolo 1,56 percent ľudí z celkového počtu otestovaných. Ako uviedol Marián Škuba z tlačového referátu Mestského úradu v Humennom, priebeh testovania bol počas soboty pokojný, plynulý a na rozdiel od minulého týždňa sa už nevytvárali dlhé rady. Doba čakania, aj s oznámením výsledku, sa pohybovalo približne od 20 do 30 minút. „Najviac vyťažené odberné miesta registrovali ZŠ Dargovských hrdinov, kde bolo nad 600 testovaných, ZŠ Pugačevova a ZŠ Kudlovská mali 550 až 600 ľudí. Všetky ďalšie odberné miesta evidovali približne rovnaký počet od 400 do 500 ľudí. Z 24 humenských odberových miest nemali žiaden pozitívny výsledok štyri miesta testovania,“ konkretizoval Škuba. Podľa štatistiky sa z celkového počtu testovaných zúčastnilo v sobotu testovania aj 727 ľudí z okolitých obcí mimo Humenného. V prvom kole ich celkovo za oba dni na humenských odberových miestach evidovali 668. Ako dodal Škuba, priebeh testovania na všetkých 24 miestach je zatiaľ bezproblémový a bez výraznejšieho zdržania aj v nedeľu. 11:57 Ako informuje ministerstvo zdravotníctva na sociálnej sieti Facebook, v nedeľu sa na operácii „Spoločná zodpovednosť“ priamo podieľa celkovo 20 874 osôb, z toho 8 856 zdravotníkov, 3 603 profesionálnych vojakov, 2 595 policajtov, 117 príslušníkov finančnej správy, 87 hasičov, 45 horských záchranárov, 4 683 administratívnych pracovníkov a 888 dobrovoľníkov. V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem 11:15 Jediné odberné miesto v okresnom meste Poltár, ktoré zriadila mestská samospráva, navštívilo v sobotu 533 ľudí. V odbernom tíme pracovalo osem ľudí, koordináciu za mestský krízový štáb zabezpečovali dve osoby. Ako radnica informuje v tlačovej správe, služby odberného miesta využili počas prvého testovacieho dňa aj obyvatelia okolitých obcí a susediacich okresov. Z celkového množstva testovaných boli evidované štyri pozitívne odbery. Testovanie v mestskej športovej hale pokračuje aj v nedeľu. „V súvislosti so zriadením odberného miesta v mestskej športovej hale v Poltári evidujeme zvýšený záujem o testovanie. Prichádzajú k nám nielen obyvatelia mesta a okresu Poltár, ale aj z okolitých okresov. Dnes bude odberný tím opäť testovať a vzájomnou spoluprácou s Ozbrojenými silami SR, zdravotníkmi, políciou a s našim dobrovoľným hasičským zborom zabezpečíme celú akciu tak, aby sme vyšli v ústrety čo najväčšiemu počtu ľudí,“ uviedla primátorka Poltára Martina Brisudová. 11:09 V sobotu otestovali 1 297 571 ľudí a pozitívny výsledok z nich malo 8 172, čo predstavuje 0,63 percenta. Na tlačovej konferencii o tom informovali premiér Igor Matovič (OĽaNO) a minister obrany Jaroslav Naď (OĽaNO). Premiér Igor Matovič. Foto: archívne, SITA/Alexandra Čunderlíková. 11:06 Všetci policajti boli aj v nedeľu pred nástupom do služby otestovaní. V Prešove bol pozitívne testovaný jeden policajt, ktorého okamžite striedal kolega zo zálohy. V ostatných krajoch mali policajti, ktorí nastúpili do služby, negatívne testy na koronavírus. V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem 11:02 V Senici prišlo v sobotu na druhé kolo testovania 9 142 ľudí, čo je 80 percent z celkového počtu testovaných v prvom kole. Antigénové testy zachytili 0,51 percenta pozitívnych, kým v prvom kole to bolo 1,1 percenta z testovaných. Seničania majú aj počas nedele k dispozícii 17 odberných miest, čakacia doba v nich je podľa hovorkyne mesta Tatiany Moravcovej minimálna, vo viacerých nie je nikto. Záujemcovia o testovanie si situáciu pred odbernými miestami môžu overiť na webe kolkojetamludi.sk. 10:57 V meste Svidník bolo v sobotu vykonaných 3 412 testov, z toho 18 bolo vyhodnotených ako pozitívnych. Predstavuje to 0,57 percenta infekčných testov z celkového počtu odberov. Pred týždňom v sobotu 31. októbra vykonali zdravotníci vo Svidníku 3 604 testov, z ktorých bolo 41 pozitívnych (takmer 1,14 percent). V nedeľu 8. novembra pokračuje testovanie v meste na deviatich odberových miestach. 10:51 Prvý deň 2. kola plošného testovania prebehol bez problémov aj v Stropkove, kde v sobotu otestovali 3 384 ľudí, 20 z nich s pozitívnym výsledkom na nový koronavírus. Infekčných teda bolo 0,59 percenta testovaných osôb. 9:40 9:15 Premiér Igor Matovič (OĽaNO) a minister obrany Jaroslav Naď (OĽaNO) budú o 11.00 informovať o výsledkoch plošného testovania za sobotu. Tlačovú konferenciu vám prinesieme naživo. 8:43 Minister zdravotníctva Marek Krajčí (OĽaNO) navštívil jedno z odberných miest v dunajskostredskom okrese, kde je testovanie podľa jeho slov výborne zorganizované. „Zúročené doterajšie skúsenosti tímov, netvoria sa dlhé rady, vyššia priepustnosť odberných miest a to najdôležitejšie – veľmi málo pozitívnych prípadov,“ zhodnotil na sociálnej sieti Facebook. Všetkým zdravotníkom poďakoval za obetavosť, nielen na odberných miestach, ale všade tam, kde v týchto náročných dňoch pomáhajú svojim pacientom.

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

8:36 V hlavnom meste sa testuje aj v Mlynskej doline pri budove RTVS, na parkovisku pred miestnou zoo.

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

8:18 V Bratislave pribudlo v nedeľu ďalšie odberné miesto v priestoroch Miestneho úradu na Mierovej ulici v Ružinove. Bolo zriadené vzhľadom k sobotňajšiemu vysokému záujmu o testovanie na území Bratislavského kraja. Na odberovom mieste sa budú môcť otestovať občania, ktorí prídu pešo.

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem 8:09 Trnavskí hasiči na záver sobotňajšieho dňa otestovali naozaj všetkých… Foto: HaZZ Trnava ( www.facebook.com ). 8:05 V nedeľu by malo byť na Slovensku otvorených vyše 2 700 odberných miest. 8:00 Vitajte pri online prenose (minúta po minúte) z testovania na ochorenie COVID-19, ktoré v nedeľu pokračuje v „červených okresoch“, ale aj v niektorých „zelených“. Členka tímu zdravotníkov aplikuje vzorku steru na testovaciu sadu na odbernom mieste pre rodinných príslušníkov zamestnancov Kysuckej nemocnice s poliklinikou v Čadci počas druhého kola testovania v rámci operácie Spoločná zodpovednosť, ktorá by mala zabezpečiť plošné testovanie obyvateľov Slovenska, antigénovým testom na COVID-19. Čadca, 7. november 2020. Foto: SITA/Milo Fabian





© SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk. Všetky práva vyhradené.