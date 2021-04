Česko potvrdilo zákaz stretávania viac ako dvoch osôb

Česká vláda v pondelok potvrdila opatrenie, ktoré zakazuje stretnutia viac ako dvoch osôb. Uvoľnila však niektoré obmedzenia v oblasti športových aktivít, informoval spravodajský server Novinky.cz.





"Situácia je stále krehká. Optimum je 100 nakazených na 100.000 obyvateľov. My sme teraz na šesťnásobku," povedal minister zdravotníctva Petr Arenberger.Česká vláda potvrdila opatrenie navrhnuté ministerstvom zdravotníctva, na základe ktorého sa vo vonkajších i vnútorných priestoroch budú môcť stretávať len dve osoby z rôznych domácností.Skupina viacerých ľudí môže byť spolu len v prípade, keď sú to osoby z jednej domácnosti, píše spravodajský server iDnes.cz.Vláda však mierne uvoľnila opatrenia v oblasti športu, píšu Novinky.cz. Vonku môže byť na jednom športovisku až šesť dvojíc, musia však dodržať medzi sebou rozstupy najmenej desať metrov. Na svadbách a pohreboch sa môže zúčastniť až 15 osôb.

V Česku sa o polnoci z nedele na pondelok skončil núdzový stav, ktorý bol vyhlásený vlani 5. októbra v súvislosti s pandémiou nového koronavírusu. S účinnosťou od pondelka tak prestal platiť aj zákaz cestovania medzi okresmi, ako aj zákaz nočného vychádzania.



Otvárajú sa okrem iného vonkajšie priestory zoologických a botanických záhrad, obchody s detským tovarom, papiernictvá či farmárske trhy. Do škôl sa v pondelok vracia približne polovica detí prvého stupňa základných škôl, kde sa začína rotačná výučba s pravidelným striedaním tried na prezenčnom a dištančnom vyučovaní. Do škôl sa vracajú i žiaci špeciálnych škôl. Materské školy sa otvárajú len pre najstaršie deti a na stredných školách sa obnoví praktická výučba. Súčasťou otvorenia škôl je i pravidelné testovanie na koronavírus, uviedla televízia ČT24.