Štvrtok 14.5.2026
Meniny má Bonifác
14. mája 2026
Chcete zažiť MS v hokeji na vlastnej koži? Je tu ideálna príležitosť na fanúšikovský autobusový výjazd na duely Slovenska
Slovensko odohrá svoje zápasy vo švajčiarskom Fribourgu, ktorý je dostupný pohodlnou autobusovou trasou. Za skvelou atmosférou, emóciami a veľkým športom nemusíte letieť cez polovicu Európy. Stačí ...
14.5.2026 (SITA.sk) - Slovensko odohrá svoje zápasy vo švajčiarskom Fribourgu, ktorý je dostupný pohodlnou autobusovou trasou.
Za skvelou atmosférou, emóciami a veľkým športom nemusíte letieť cez polovicu Európy. Stačí nasadnúť do autobusu medzi fanúšikov, otvoriť prvé debaty o zostave a cesta sa zmení na súčasť zážitku. Práve preto patria autobusové zájazdy medzi najlepšie možnosti, ako zažiť šport naživo vo výbornom pomere cena-výkon.
"Poznáte to. Zápas sa hrá až večer, ale vy ste naladení už od rána. Dres na sebe, skupinový chat žije, tipujú sa výsledky a postupne rastie adrenalín. Presne o tomto sú autobusové zájazdy za športom. Nie je to len presun z bodu A do bodu B. Je to spoločná cesta ľudí, ktorí idú za rovnakým cieľom. V autobuse sa rieši hokej, futbal, spomínajú sa legendárne momenty a už pár hodín pred zápasom máte pocit, že ste súčasťou veľkého fanúšikovského výjazdu," píše vo svojom blogu športová cestovná kancelária Futbaltour.
Autobusové zájazdy majú jednu obrovskú výhodu. Za rozumnú cenu dostanete kompletný športový zážitok bez stresu z organizácie. Nemusíte riešiť letenky, parkovanie, diaľničné známky ani komplikované prestupy. Stačí prísť na miesto odchodu a všetko ostatné ide podľa plánu.
Pri športových podujatiach navyše často platí, že čím bližšie je termín, tým viac rastú ceny dopravy a ubytovania. Autobusový zájazd preto býva ideálnym riešením pre fanúšikov, ktorí chcú zažiť veľký turnaj alebo derby bez toho, aby ich výlet vyšiel extrémne draho. Výsledok? Viac peňazí na fanúšikovské suveníry, jedlo, pivo vo fanzóne alebo ďalší športový trip.
Práve majstrovstvá sveta v hokeji 2026 ukazujú, prečo majú autobusové zájazdy stále obrovský zmysel. Slovensko odohrá svoje zápasy vo švajčiarskom Fribourgu, ktorý je dostupný pohodlnou autobusovou trasou. Jedno z najväčších lákadiel je duel Slovensko vs. Česko, ktorý tradične patrí medzi najemotívnejšie zápasy celého turnaja.
"V piatok (15.5.) večer nás čaká odchod autobusom. Pohodlná cesta s pravidelnými zastávkami trvá približne 13 hodín. V sobotu (16.5.) ráno príchod do Fribourgu. Nasleduje voľný program v meste, prechádzka historickým centrom alebo návšteva miestnych atrakcií. Fanúšikovia môžu objaviť napríklad Fribourg Museum of Art and History, Éspace Jean Tinguely alebo miestne prírodovedné múzeum. Počas turnaja bude vo Fribourgu fungovať aj veľká fanzóna s množstvom aktivít a programom pre fanúšikov všetkých vekových kategórií," uvádza sa v blogu.
Najlepšie športové výjazdy majú jednu spoločnú vec. Spomína sa cesta, ľudia, atmosféra, ranné zastávky na pumpe, spoločné oslavy aj momenty pred štadiónom.
Presne preto autobusové zájazdy stále fungujú a stále majú svoje miesto medzi fanúšikmi. Pozrite si kompletnú ponuku na MS v hokeji 2026.
Zdroj: SITA.sk - Chcete zažiť MS v hokeji na vlastnej koži? Je tu ideálna príležitosť na fanúšikovský autobusový výjazd na duely Slovenska © SITA Všetky práva vyhradené.
Lacnejšia verzia
Ideálny turnaj na výjazd
