Štvrtok 14.5.2026
Meniny má Bonifác
14. mája 2026
Polčasová prestávka na MS 2026 prinesie vystúpenia Madonny, Shakiry a skupiny BTS
Počas polčasovej prestávky finále svetového šampionátu vystúpia svetové hudobné hviezdy v historickej šou.
14.5.2026 (SITA.sk) - Počas polčasovej prestávky finále svetového šampionátu vystúpia svetové hudobné hviezdy v historickej šou.
Počas polčasovej prestávky finálového stretnutia majstrovstiev sveta vo futbale sa uskutoční šou, ktorej účastníkmi budú Madonna, Shakira či k-popová skupina BTS. Svetový šampionát vyvrcholí 19. júla na štadióne v americkom New Jersey. Program má mať na starosti Chris Martin z hudobnej skupiny Coldplay a pôjde o vôbec prvú takúto šou na futbalových MS.
Medzinárodná futbalová federácia (FIFA) ako organizátor turnaja potvrdila, že prestávková šou bude trvať dlhšie než tradičných 15 minút, čo vyvolalo diskusie o dĺžke pauzy. Svetový šampionát s rekordným počtom 48 tímov sa začne 11. júna a hostiť ho okrem USA budú aj Kanada a Mexiko.
Prezident FIFA Gianni Infantino už vlani v marci avizoval, že finále MS bude mať historickú šou, no vtedy ešte neprezradil detaily o účinkujúcich či dĺžke programu. "Bude to historický moment pre FIFA a veľkolepá šou hodná najväčšej športovej udalosti sveta,“ napísal Infantino na instagrame.
Tento formát nasledoval po finále Copa America 2024 v Miami, kde prestávkový program zaobstarala aj Shakira. Podobnú šou mali aj počas finále minuloročných majstrovstiev sveta klubov na štadióne, ktorý bude hostiť aj finále MS 2026. Vtedy však prestávka netrvala nad rámec bežných 15 minút.
Infantino tiež oznámil, že FIFA plánuje počas finálového víkendu ovládnuť newyorské námestie Times Square.
Polčasové vystúpenie podporí aj FIFA Global Citizen Education Fund, ktorý si kladie za cieľ vyzbierať počas MS sumu 100 miliónov dolárov pre deti po celom svete.
Shakira nedávno predstavila novú oficiálnu hymnu šampionátu - pieseň „Dai Dai“, ktorú nahral spolu s nigérijským umelcom Burna Boyom. Krátke video ku skladbe natočila na slávnom brazílskom štadióne Maracana v Riu de Janeiro. V klipe nechýba ani oficiálna lopta MS 2026 Trionda a tanečníci odetí v dresoch viacerých krajín.
Shakira je s majstrovstvami sveta spätá už dlhodobo, okrem iného spievala počas finále MS v rokoch 2006 a 2014 a vytvorila oficiálnu hymnu MS 2010 známu ako "Waka Waka".
Zdroj: SITA.sk - Polčasová prestávka na MS 2026 prinesie vystúpenia Madonny, Shakiry a skupiny BTS © SITA Všetky práva vyhradené.
