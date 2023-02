Rusi prevzali iniciatívu na Ukrajine a spustili ofenzívu v Luhanskej oblasti, priemysel pripravujú na dlhotrvajúcu vojnu

Rusi robia nepatrné pokroky

Nedosiahli plné tempo

Pripravujú priemysel

9.2.2023 - Ruské sily spustili veľkú ofenzívu v Luhanskej oblasti, no ukrajinské sily im v súčasnosti bránia v akýchkoľvek výraznejších ziskoch. V najnovšej aktualizácii to konštatujú analytici z amerického Inštitútu pre štúdium vojny (ISW) , informuje portál Ukrajinská pravda.Ruské sily podľa ISW opäť prevzali iniciatívu na Ukrajine a spustili veľkú ofenzívu v Luhanskej oblasti. Tempo ruských operácií pozdĺž línie Svatove-Kreminna na západe Luhanska sa počas uplynulého týždňa výrazne zvýšilo a ruské zdroje hlásia, že konvenčné ruské jednotky útočia na ukrajinské obranné línie a robia nepatrné pokroky pozdĺž hranice medzi Charkivskou a Luhanskou oblasťou, najmä severozápadne od Svatove, v blízkosti Kupianska a západne od Kreminnej.Geolokalizáciou záberov z bojov ISW potvrdilo ruské zisky v oblasti Dvoričnej, severozápadne od Svatove.Ruská ofenzíva však podľa ISW ešte nedosiahla svoje plné tempo. No i keď ruské sily v Luhanskej oblasti teraz prevzali iniciatívu, plné nasadenie týchto síl by mohlo podľa ISW časom viesť ku kulminácii bojov pozdĺž línie Svatove-Kreminna bez toho, aby dosiahli svoj cieľ obsadenia celej Luhanskej a Doneckej oblasti.„Táto kulminácia by pravdepodobne poskytla príležitosť ukrajinským silám využiť to na vlastnú protiofenzívu,“ uvádza sa v správe.Ruskí predstavitelia sa tiež podľa inštitútu pokúšajú pripraviť ruský vojenský priemysel na dlhotrvajúcu vojnu na Ukrajine a zároveň nastaviť ďalšie podmienky tak, aby sa dokázali vyhnúť sankciám.„Snaha Kremľa pripraviť ruský vojenský priemysel na dlhotrvajúcu vojnu na Ukrajine z časti závisí od schopnosti ruského vojenského priemyslu mať pretrvávajúci prístup k viacerým zabezpečeným dodávateľským reťazcom zahraničných komponentov, ktoré si inak sami nedokážu vyrobiť,“ uzavrel ISW.