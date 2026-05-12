Utorok 12.5.2026
Meniny má Pankrác
12. mája 2026
Členovia SaS upozorňujú na Suskov návrh na zmenu ústavy, podľa nich je absurdný a farizejský
V prípade referenda ide podľa Kolíkovej o nebezpečný a populistický experiment. Strana Sloboda a Solidarita (SaS) ...
12.5.2026 (SITA.sk) - V prípade referenda ide podľa Kolíkovej o nebezpečný a populistický experiment.
Zdroj: SITA.sk - Členovia SaS upozorňujú na Suskov návrh na zmenu ústavy, podľa nich je absurdný a farizejský © SITA Všetky práva vyhradené.
Strana Sloboda a Solidarita (SaS) ostro kritizuje pripravovanú zmenu Ústavy SR z dielne ministerstva spravodlivosti. Podľa liberálov ide o farizejský a absurdný návrh.
Ako SaS upozornila, Smer-SD ním chce zaviesť permanentnú predvolebnú kampaň cez referendum o predčasných voľbách a súčasne zabetónovať svojich ľudí v Súdnej rade SR. Exministerka spravodlivosti a poslankyňa Mária Kolíková (SaS) upozornila, že rezort spravodlivosti pripravuje vážnu zmenu ústavy bez odbornej a verejnej diskusie.
Nebezpečný a populistický experiment
„Minulý týždeň sme sa takmer potichu dozvedeli, že ministerstvo spravodlivosti pod Borisom Suskom (Smer-SD) pripravuje zásadnú novelu ústavy. Už bola posunutá do medzirezortného pripomienkového konania bez väčšej diskusie a týka sa dvoch vážnych tém – referenda o predčasných voľbách a Súdnej rady SR,“ pripomenula Kolíková. V prípade referenda ide podľa nej o nebezpečný a populistický experiment.
„Odmietame predstavu, že referendum o predčasných voľbách prinesie Slovensku stabilnejšie vlády. Znamenalo by to permanentnú volebnú kampaň, neustálu neistotu a rozklad riadneho fungovania štátu,“ upozornila Kolíková s tým, že funkčné obdobie vlády by prestalo plniť svoj účel a politici by namiesto práce pre ľudí stále bojovali o prežitie. „Nie náhodou je takýto model v krajinách EÚ skôr výnimkou,“ zdôraznila poslankyňa.
Kolíková súčasne upozornila, že takýto návrh nepriamo spochybňuje princíp zastupiteľskej demokracie. Podotkla, že ústava jasne hovorí, že mandát poslanca je neodvolateľný. „Tento návrh však fakticky spochybňuje mandát poslancov a otvára dvere neustálej politickej nestabilite. Aj keď máme dnes vládu, ktorú veľká časť spoločnosti odmieta, cesta k stabilite nevedie cez permanentné referendá, ale cez presviedčanie ľudí a riadnu politickú súťaž vo voľbách,“ dodala Kolíková.
Časť návrhu o Súdnej rade
Mimoriadne nebezpečná je podľa exministerky spravodlivosti aj časť návrhu o Súdnej rade SR. Koalícia sa podľa nej iba tvári, že reaguje na výhrady Európskej komisie. Kolíková sa domnieva, že cieľom je zabetónovanie dnešného zloženia súdnej rady, keďže by jej členovia podľa návrhu prakticky nemohli byť odvolaní, pokiaľ nie sú chorí alebo nechodia do práce.
„Ani prezident, ani parlament, ani samotní sudcovia by ich nevedeli odvolať. Takto sa kvalita justície nezlepší. Naopak – ak tam zabetónujeme ľudí, ktorí dnes nedokážu brániť nezávislosť justície, len zakonzervujeme dnešný stav,“ dodala Kolíková.
Poslanec Ondrej Dostál (SaS) označil takýto postup za farizejský a pokrytecký. Pripomenul, že keď bola strana Smer-SD v opozícií, tak kritizovala možnosť odvolávať členov súdnej rady bez udania dôvodu. „Keď sa dostali k moci, bez najmenšieho zaváhania túto možnosť využili. A teraz, ku koncu volebného obdobia, ich tam chcú zabetónovať. To je učebnicové pokrytectvo,“ vyhlásil Dostál.
Predčasné voľby
Rovnako kriticky vníma aj otázku referenda o predčasných voľbách. Zdôraznil, že keď je Smer v opozícii, organizuje petície za predčasné voľby neustále. „Keď je pri moci a podobné iniciatívy prídu od opozície, zrazu hovoria o nerešpektovaní výsledkov volieb,“ povedal Dostál s tým, že názor SaS je v tejto veci konzistentný.
Zdôraznil, že liberáli sú proti skracovaniu volebného obdobia referendom. „Je to cudzorodý prvok v parlamentnej demokracii, ktorý oslabuje stabilitu vládnutia a odrádza politikov od potrebných, ale nepopulárnych reforiem,“ doplnil Dostál. Poslanec súčasne kritizuje aj neodbornosť, s akou bol návrh pripravený. Ten je podľa neho doslova babrácky.
„Kým pri referende o odvolaní prezidenta musí hlasovať nadpolovičná väčšina všetkých oprávnených voličov, pri odvolaní parlamentu sa navrhuje 3/5 voličov, ktorí sa zúčastnili na posledných parlamentných voľbách. Dokonca môže nastať absurdná situácia, že väčšina účastníkov referenda bude proti odvolaniu parlamentu, ale menšina rozhodne o jeho konci,“ vysvetlil Dostál. Navyše podľa neho chýbajú akékoľvek vyvažovacie mechanizmy. Ide tak podľa neho o nezodpovednú zmenu ústavy a nebezpečný experiment s fungovaním štátu.
Zdroj: SITA.sk - Členovia SaS upozorňujú na Suskov návrh na zmenu ústavy, podľa nich je absurdný a farizejský © SITA Všetky práva vyhradené.
Drucker odmieta, že by boli ohrozené peniaze z Plánu obnovy: Je to absolútny nezmysel. Opozícia tu zbytočne straší – VIDEO
Pellegrini poletí na dôležitý samit NATO do Bukurešti, rokovať bude aj so Zelenským a Ruttem
