 Sobota 28.3.2026
 Meniny má Soňa
28. marca 2026

Colníci odhalili obrovský nelegálny sklad, zaistili tisíce e-cigariet a milión náplní bez známky


Tagy: hovorca finančnej správy Spotrebná daň Spotrebná daň z tabakových výrobkov

28.3.2026 (SITA.sk) - Ozbrojení príslušníci Colného úradu Nitra zaistili v pondelok 23. marca v skladových priestoroch v Komárne – Hadovce viac ako 76,5 tisíca elektronických cigariet a vyše milióna náplní rôznych značiek bez kontrolnej známky. Tieto skladové priestory patria zahraničnej právnickej osobe. Podľa Finančnej správy predstavuje predbežný únik na spotrebnej dani viac ako 209-tisíc eur.


„Na základe zistených skutočností vzniklo dôvodné podozrenie zo spáchania trestného činu porušenia predpisov o štátnych technických opatreniach na označenie tovaru. Na miesto bol privolaný vyšetrovateľ finančnej správy, ktorý si prípad prevzal na ďalšie procesné úkony. Zaistený tovar bude odovzdaný Kriminálnemu úradu finančnej správy,“ informoval hovorca finančnej správy Daniel Kováč.

Finančná správa naďalej vykonáva kontrolnú činnosť zameranú na odhaľovanie nelegálneho nakladania s tabakovými výrobkami a výrobkami s nimi súvisiacimi s cieľom ochrany fiškálnych záujmov štátu.


Zdroj: SITA.sk - Colníci odhalili obrovský nelegálny sklad, zaistili tisíce e-cigariet a milión náplní bez známky © SITA Všetky práva vyhradené.

