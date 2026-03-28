Sobota 28.3.2026
Meniny má Soňa
28. marca 2026
Pellegrini skritizoval chaos v zákonoch, parlament podľa neho prijíma legislatívu narýchlo a nekvalitne
Tagy: Predčasné voľby predseda Národnej rady SR Premiér Slovenskej republiky Prezident Slovenskej republiky Referendum renta Sobotné dialógy
Kvalita legislatívneho procesu na Slovensku sa podľa prezidenta Petra Pellegriniho výrazne zhoršila. Parlament prijíma zákony ...
28.3.2026 (SITA.sk) -
Kvalita legislatívneho procesu na Slovensku sa podľa prezidenta Petra Pellegriniho výrazne zhoršila. Parlament prijíma zákony narýchlo, často ich mení a nadužíva skrátené legislatívne konania. Výsledkom je podľa neho chaos, ktorý zneisťuje občanov aj podnikateľov. Uviedol to v relácii Sobotné dialógy Rádia Slovensko, ktorá sa nahrávala v Zámku Topoľčianky pri príležitosti stého výročia Slovenského rozhlasu.
Na zlú kvalitu legislatívneho procesu nedávno upozornil aj premiéra Roberta Fica a predsedu Národnej rady SR Richarda Rašiho. „Parlament má teraz o niekoľko schôdzí menej, ako mával štandardne, ministri prichádzajú so zákonmi na poslednú chvíľu, nepredvídajú veci a potom tie zákony aj tak vyzerajú. Parlament dokáže v priebehu mesiaca zmeniť zákon aj dvakrát a občania a podnikatelia, ktorí s tými zákonmi narábajú, už začínajú byť nervózni a sú jednoducho zhrození z kvality legislatívneho procesu,“ poukázal. Zdôraznil, že skrátené legislatívne konania môžu byť použité len pri splnení podmienok, ktoré sú dané v zákone.
Kritizoval, že tento inštitút sa značne nadužíva a zároveň parlament schvaľuje zákony aj prostredníctvom prílepkov k nesúvisiacim zákonom. Prílepky sú podľa neho „to najhoršie, čo môže vôbec byť“, pretože v takom prípade sa už o danom zákone nediskutuje skoro vôbec. „Veľmi korektne som sa o tom rozprával s pánom premiérom. Viem, že pán premiér na vláde ministrom vyčistil žalúdok a rozprával im o tom, že čo robia ich úradníci, keď prichádzajú na poslednú chvíľu 1. januára s niečím, čo má platiť od 5. januára, hoci to vedeli už pol roka dopredu,“ konštatoval.
Pellegrini tiež v relácii povedal, že premiér Robert Fico s ním o rekonštrukcii vlády zatiaľ nehovoril. Keď však zváži, že niektoré z ministerstiev by malo nabrať novú dynamiku a mal by to urobiť nový minister, má kedykoľvek právo takúto rekonštrukciu navrhnúť, podčiarkol.
V tomto čase by rekonštrukcia podľa neho dávala zmysel, pretože do ďalších parlamentných volieb je ešte dosť času. „Ak by mala byť vykonaná niekedy koncom roka alebo na jar budúceho roka, už by to asi veľký zmysel nedávalo. Keď pán premiér s takouto požiadavkou príde, budem pripravený o tom hovoriť,“ povedal.
Prezident v relácii zároveň spochybnil, či je možné vyhlásiť referendum o predčasných voľbách. Ešte bude posudzovať podpisy vyzbierané stranou Demokrati. Tá chce do referenda zahrnúť skrátenie súčasného volebného obdobia, zrušenie renty pre premiéra a návrat Úradu špeciálnej prokuratúry a NAKA. „Môže sa nám stať, že to bude len referendum o zrušení renty a obnovení NAKA, a to by bol drahý prieskum verejnej mienky,“ uviedol.
Na margo kauzy poslanca Národnej rady Jána Ferenčáka, ktorý bol zvolený za Hlas a strana ho nedávno vylúčila zo svojich radov, prezident povedal, že platí „padni, komu padni“. Primátora Kežmarku zachytáva video v garáži, na ktorom odovzdáva 45 000 eur v hotovosti neznámemu mužovi.
„Nechajme pracovať orgány činné v trestnom konaní a súdy. Tie nech rozhodnú, či je niekto vinný alebo nevinný. Je okolo toho veľký rozruch, nevieme podrobnosti, preto si myslím, že my ako politici by sme sa k tomu nemali vyjadrovať,“ dodal Pellegrini.
Zdroj: SITA.sk - Pellegrini skritizoval chaos v zákonoch, parlament podľa neho prijíma legislatívu narýchlo a nekvalitne © SITA Všetky práva vyhradené.
Kritika prílepkov k zákonom
Otáznik nad referendom
