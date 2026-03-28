Sobota 28.3.2026
Meniny má Soňa
28. marca 2026
Proces s Kočnerom a ďalšími pokračuje, svedok má priblížiť prípravu vrážd prokurátorov
Tagy: odsúdený Súdny proces Súdy Svedok Vražda
Odsúdený člen sereďského drogového gangu Ilija Weiss by mal na Špecializovanom trestnom súde v Pezinku v ...
28.3.2026 (SITA.sk) - Odsúdený člen sereďského drogového gangu Ilija Weiss by mal na Špecializovanom trestnom súde v Pezinku v pondelok 30. marca vypovedať ako svedok v kauze prípravy vrážd Maroša Žilinku, Daniela Lipšica a Petra Šufliarskeho. Prípad sa prejednáva v jednom procese spolu s prípadom úkladnej vraždy investigatívneho novinára Jána Kuciaka.
Na predošlom pojednávaní to avizoval predseda senátu Miroslav Mazúch. Podľa orgánov činných v trestnom konaní Weiss pre obžalovaného Darka Dragiča zabezpečoval kradnuté auto, ktoré malo byť použité pri vražde Maroša Žilinku. V rámci spojeného súdneho procesu sú nasledujúci týždeň vytýčené celkovo tri pojednávacie dni, okrem pondelka aj utorok 31. marca a streda 1. apríla.
Svedok Weiss vypovedal už v prvom súdnom procese týkajúcom sa prípravy vrážd, pričom v júni 2022 na súde potvrdil stretnutia s obžalovaným Dragičom. „Malo to byť rýchle auto bez dokladov, na ktorom sa dá voľačo spáchať a potom sa dá zlikvidovať," povedal Weiss. Dragič mu však podľa jeho slov nekonkretizoval, na čo má auto použiť, pričom on sám si myslel, že pôjde o prepad alebo lúpež. Obžalovaný ale podľa svedka povedal, že potom bude „veľké dusno". Weiss doplnil, že obžalovaný mu nakoniec neposkytol na auto sľúbené peniaze, preto ho nezabezpečil.
Podľa obžaloby týkajúcej sa vraždy Jána Kuciaka si podnikateľ Marian Kočner na prelome rokov 2017 až 2018 objednal u Aleny Zsuzsovej vraždu novinára, ktorý vo svojich novinárskych textoch poukazoval na jeho rôznorodú ekonomickú trestnú činnosť. Podľa zadania mal byť Kuciak najskôr unesený a neskôr zavraždený.
Zsuzsová sa so zadaním obrátila na v súčasnosti už právoplatne odsúdeného Zoltána Andruskóa, ktorému za vykonanie sľúbila odpustenie dlhu 20-tisíc eur plus finančnú čiastku 50-tisíc eur. Zároveň mu odovzdala údaje o Kuciakovi, ktoré Marian Kočner získal z jeho sledovania, a tiež jeho podobizeň. Andruskó sa so zadaním obrátil na dvojicu Tomáš Szabó a Miroslav Marček, ktorá je momentálne už tiež právoplatne odsúdená.
Marček a Szabó následne niekoľkokrát vykonali obhliadku domu vo Veľkej Mači pri Galante, kde Kuciak so svojou snúbenicou Martinou Kušnírovou bývali. Vo večerných hodinách 21. februára 2018 Marček vnikol do domu a pištoľou s tlmičom Kuciaka zasiahol dvakrát do hrudníka. Následne jednou strelou do hlavy usmrtil aj Martinu Kušnírovú.
Pokiaľ ide o obžalobu v kauze prípravy vrážd Maroša Žilinku, Daniela Lipšica a Petra Šufliarskeho, podľa nej zadal v roku 2017 Marian Kočner Alene Zsuzsovej objednávku vraždy vtedajšieho prokurátora Úradu špeciálnej prokuratúry Maroša Žilinku a v tom čase advokáta Daniela Lipšica. Dôvodom bolo angažovanie sa dvojice v kauze Technopol.
Zsuzsová s požiadavkou oslovila Zoltána Andruskóa. Odmena za vraždu Žilinku mala byť 70-tisíc eur a za vraždu Lipšica 200-tisíc eur. Andruskó s objednávkou oslovil Tomáša Szabóa a Miroslava Marčeka. Tí však od toho neskôr odstúpili. Objednávku preto Andruskó zadal Dušanovi Kracinovi, cez ktorého sa dostala k Darkovi Dragičovi. Ten na príprave skutku spolupracoval s odsúdeným členom sereďskej drogovej skupiny Iliom Weissom. Skutok však nebol dokonaný.
V roku 2018 Kočner oslovil Zsuzsovú tiež vo veci vraždy vtedajšieho prvého námestníka generálneho prokurátora Petra Šufliarskeho. Odmena za skutok mala byť 100-tisíc eur. Dôvodom bolo, že podľa Kočnera sa mu Šufliarsky „otočil chrbtom“ a nechcel s ním spolupracovať na jeho trestných kauzách. Alena Zsuzsová opätovne v tejto veci oslovila Andruskóa a ten Szabóa a Marčeka. Šufliarskeho mali zabiť nástražným výbušným systémom alebo zastreliť. Marčeka a Szabóa však v septembri 2018 zadržali vo veci vraždy Kuciaka.
Vražda Kuciaka sa na súde prejednáva už v rámci tretieho procesu. Kočner bol v predchádzajúcich dvoch procesoch vo veci vraždy Kuciaka oslobodený, Zsuzsová bola v prvom procese oslobodená a v druhom uznaná za vinnú. Odvolací súd však v oboch prípadoch rozsudky zrušil.
Najvyšší súd (NS) SR naposledy na neverejnom zasadnutí v máji 2025 zrušil už druhý rozsudok ŠTS v tomto prípade a vec mu vrátil z dôvodu chýb v napadnutom rozsudku, a to pre nejasnosti skutkových zistení, nevykonania všetkých potrebných dôkazov na úplné zistenie skutkového stavu veci a z dôvodu, že Špecializovaný trestný súd sa nevysporiadal so všetkými okolnosťami významnými pre rozhodnutie.
Zároveň z dôvodu neuposlúchnutia záväzného pokynu najvyššieho súdu uvedeného v predchádzajúcom rozsudku vec prikázal na prejednanie a rozhodnutie inému senátu Špecializovaného trestného súdu. Z tohto dôvodu musí byť dokazovanie vo veci vykonané odznovu.
Pokiaľ ide o záležitosť prípravy vrážd, ktorú súd rieši už po druhýkrát, Zsuzsová a obžalovaný Dušan Kracina boli v predchádzajúcom procese uznaní za vinných a obžalovaný Darko Dragič, naopak, oslobodený. Aj táto časť rozsudku však bola odvolacím súdom zrušená. Kočner a Zsuzsová sú momentálne vo výkone trestu odňatia slobody pre odsúdenia v iných prípadoch, zatiaľ čo Kracina a bosniansky občan Dragič sú stíhaní na slobode.
Zdroj: SITA.sk - Proces s Kočnerom a ďalšími pokračuje, svedok má priblížiť prípravu vrážd prokurátorov © SITA Všetky práva vyhradené.
Na predošlom pojednávaní to avizoval predseda senátu Miroslav Mazúch. Podľa orgánov činných v trestnom konaní Weiss pre obžalovaného Darka Dragiča zabezpečoval kradnuté auto, ktoré malo byť použité pri vražde Maroša Žilinku. V rámci spojeného súdneho procesu sú nasledujúci týždeň vytýčené celkovo tri pojednávacie dni, okrem pondelka aj utorok 31. marca a streda 1. apríla.
Výpoveď z predchádzajúceho procesu
Svedok Weiss vypovedal už v prvom súdnom procese týkajúcom sa prípravy vrážd, pričom v júni 2022 na súde potvrdil stretnutia s obžalovaným Dragičom. „Malo to byť rýchle auto bez dokladov, na ktorom sa dá voľačo spáchať a potom sa dá zlikvidovať," povedal Weiss. Dragič mu však podľa jeho slov nekonkretizoval, na čo má auto použiť, pričom on sám si myslel, že pôjde o prepad alebo lúpež. Obžalovaný ale podľa svedka povedal, že potom bude „veľké dusno". Weiss doplnil, že obžalovaný mu nakoniec neposkytol na auto sľúbené peniaze, preto ho nezabezpečil.
Podľa obžaloby týkajúcej sa vraždy Jána Kuciaka si podnikateľ Marian Kočner na prelome rokov 2017 až 2018 objednal u Aleny Zsuzsovej vraždu novinára, ktorý vo svojich novinárskych textoch poukazoval na jeho rôznorodú ekonomickú trestnú činnosť. Podľa zadania mal byť Kuciak najskôr unesený a neskôr zavraždený.
Zsuzsová sa so zadaním obrátila na v súčasnosti už právoplatne odsúdeného Zoltána Andruskóa, ktorému za vykonanie sľúbila odpustenie dlhu 20-tisíc eur plus finančnú čiastku 50-tisíc eur. Zároveň mu odovzdala údaje o Kuciakovi, ktoré Marian Kočner získal z jeho sledovania, a tiež jeho podobizeň. Andruskó sa so zadaním obrátil na dvojicu Tomáš Szabó a Miroslav Marček, ktorá je momentálne už tiež právoplatne odsúdená.
Priebeh vraždy vo Veľkej Mači
Marček a Szabó následne niekoľkokrát vykonali obhliadku domu vo Veľkej Mači pri Galante, kde Kuciak so svojou snúbenicou Martinou Kušnírovou bývali. Vo večerných hodinách 21. februára 2018 Marček vnikol do domu a pištoľou s tlmičom Kuciaka zasiahol dvakrát do hrudníka. Následne jednou strelou do hlavy usmrtil aj Martinu Kušnírovú.
Pokiaľ ide o obžalobu v kauze prípravy vrážd Maroša Žilinku, Daniela Lipšica a Petra Šufliarskeho, podľa nej zadal v roku 2017 Marian Kočner Alene Zsuzsovej objednávku vraždy vtedajšieho prokurátora Úradu špeciálnej prokuratúry Maroša Žilinku a v tom čase advokáta Daniela Lipšica. Dôvodom bolo angažovanie sa dvojice v kauze Technopol.
Zsuzsová s požiadavkou oslovila Zoltána Andruskóa. Odmena za vraždu Žilinku mala byť 70-tisíc eur a za vraždu Lipšica 200-tisíc eur. Andruskó s objednávkou oslovil Tomáša Szabóa a Miroslava Marčeka. Tí však od toho neskôr odstúpili. Objednávku preto Andruskó zadal Dušanovi Kracinovi, cez ktorého sa dostala k Darkovi Dragičovi. Ten na príprave skutku spolupracoval s odsúdeným členom sereďskej drogovej skupiny Iliom Weissom. Skutok však nebol dokonaný.
Plán vraždy Šufliarskeho
V roku 2018 Kočner oslovil Zsuzsovú tiež vo veci vraždy vtedajšieho prvého námestníka generálneho prokurátora Petra Šufliarskeho. Odmena za skutok mala byť 100-tisíc eur. Dôvodom bolo, že podľa Kočnera sa mu Šufliarsky „otočil chrbtom“ a nechcel s ním spolupracovať na jeho trestných kauzách. Alena Zsuzsová opätovne v tejto veci oslovila Andruskóa a ten Szabóa a Marčeka. Šufliarskeho mali zabiť nástražným výbušným systémom alebo zastreliť. Marčeka a Szabóa však v septembri 2018 zadržali vo veci vraždy Kuciaka.
Vražda Kuciaka sa na súde prejednáva už v rámci tretieho procesu. Kočner bol v predchádzajúcich dvoch procesoch vo veci vraždy Kuciaka oslobodený, Zsuzsová bola v prvom procese oslobodená a v druhom uznaná za vinnú. Odvolací súd však v oboch prípadoch rozsudky zrušil.
Rozhodnutie Najvyššieho súdu
Najvyšší súd (NS) SR naposledy na neverejnom zasadnutí v máji 2025 zrušil už druhý rozsudok ŠTS v tomto prípade a vec mu vrátil z dôvodu chýb v napadnutom rozsudku, a to pre nejasnosti skutkových zistení, nevykonania všetkých potrebných dôkazov na úplné zistenie skutkového stavu veci a z dôvodu, že Špecializovaný trestný súd sa nevysporiadal so všetkými okolnosťami významnými pre rozhodnutie.
Zároveň z dôvodu neuposlúchnutia záväzného pokynu najvyššieho súdu uvedeného v predchádzajúcom rozsudku vec prikázal na prejednanie a rozhodnutie inému senátu Špecializovaného trestného súdu. Z tohto dôvodu musí byť dokazovanie vo veci vykonané odznovu.
Pokiaľ ide o záležitosť prípravy vrážd, ktorú súd rieši už po druhýkrát, Zsuzsová a obžalovaný Dušan Kracina boli v predchádzajúcom procese uznaní za vinných a obžalovaný Darko Dragič, naopak, oslobodený. Aj táto časť rozsudku však bola odvolacím súdom zrušená. Kočner a Zsuzsová sú momentálne vo výkone trestu odňatia slobody pre odsúdenia v iných prípadoch, zatiaľ čo Kracina a bosniansky občan Dragič sú stíhaní na slobode.
Zdroj: SITA.sk - Proces s Kočnerom a ďalšími pokračuje, svedok má priblížiť prípravu vrážd prokurátorov © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: odsúdený Súdny proces Súdy Svedok Vražda
