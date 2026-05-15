Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Piatok 15.5.2026
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Žofia
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.


 Mobilná verzia




 24hod.sk    Tlačové správy

COOP Jednota rozširuje spoluprácu s Woltom, služba pribudla v ďalších mestách


Tagy: COOP Jednota PR

Najväčšia domáca maloobchodná sieť COOP Jednota pokračuje v rozširovaní svojich online služieb. V spolupráci s platformou Wolt si môžu zákazníci objednať potraviny z vybraných predajní ...



Zdieľať
co 26000 55 mapy wolt update_web_3737x1540 676x279 15.5.2026 (SITA.sk) - Najväčšia domáca maloobchodná sieť COOP Jednota pokračuje v rozširovaní svojich online služieb.


V spolupráci s platformou Wolt si môžu zákazníci objednať potraviny z vybraných predajní už v 10 slovenských mestách. Pri nákupe nad 35 eur navyše získajú od 14. do 24. mája zľavu vo výške 5 eur. Služba prináša pohodlný nákup z domu aj jednoduchší prístup k obľúbeným domácim a lokálnym produktom.

Pohodlný nákup na pár klikov


V spolupráci s donáškovou službou Wolt si môžu zákazníci jednoducho objednať vybraný sortiment z dostupných predajní COOP Jednota prostredníctvom aplikácie alebo webovej stránky Wolt https://wolt.com/sk/svk a nechať si nákup doručiť až domov. Online ponuka zahŕňa široký výber potravín aj produktov pre domácnosť – od čerstvého pečiva, ovocia a zeleniny, mliečnych výrobkov či mäsa až po trvanlivé potraviny, nápoje, drogériu alebo potreby pre domácnosť.

Súčasťou ponuky sú aj produkty od domácich a lokálnych dodávateľov, ktoré zákazníci poznajú z predajní COOP Jednota. Služba tak prináša pohodlnejší spôsob nakupovania.

Služba pribudla v ďalších mestách


Služba je aktuálne dostupná vo vybraných predajniach COOP Jednota v 10 slovenských mestách – v Bratislave, Banskej Bystrici, Bytči, Komárne, Košiciach, Nových Zámkoch, Prešove, Trenčíne, Zvolene a Žiline. Prehľad zapojených predajní prináša aj priložená mapka. "So spoločnosťou Wolt spolupracujeme už od roku 2022. Naši zákazníci si možnosť rýchleho a pohodlného nákupu cez túto aplikáciu obľúbili, preto sme pristúpili k rozširovaniu spolupráce a postupne nám pribudli ďalšie lokality. Aktuálne je takáto možnosť nákupu prístupná pre obyvateľov v 10-ich slovenských mestách, veríme, že rozšírením ponuky našich služieb o donášku potravín prispejeme k väčšiemu komfortu našich zákazníkov" uvádza Renáta Peťovská, riaditeľka sekcie obchodu a rozvoja maloobchodnej siete, COOP Jednota Slovensko. Do budúcna plánuje sieť COOP Jednota rozširovať dostupnosť služby aj do ďalších regiónov a predajní.

Online nákup si získava čoraz viac zákazníkov


Nakupovanie potravín cez donáškové služby sa postupne stáva prirodzenou súčasťou každodenného života a využívajú ho zákazníci naprieč rôznymi vekovými kategóriami. Oceňujú najmä pohodlie, úsporu času a možnosť vybaviť nákup jednoducho z domu či práce. Rastúci záujem o tento spôsob nakupovania potvrdzuje aj rozširovanie služby do ďalších miest a regiónov.

"Vidíme, že zákazníci čoraz viac vyhľadávajú pohodlné a flexibilné možnosti nakupovania. Teší nás, že prostredníctvom spolupráce s COOP Jednotou môžeme prinášať dostupnejší online nákup potravín aj do ďalších slovenských miest a regiónov," uviedol Jakub Kacera, Regionálny riaditeľ pre maloobchod, Wolt.

Nakúpte cez Wolt a získajte zľavu


Zákazníci, ktorí nakúpia prostredníctvom aplikácie alebo webovej stránky Wolt v hodnote nad 35 eur, získajú od 14. do 24. mája 2026 zľavu vo výške 5 eur. Každý zákazník môže zľavu využiť maximálne dvakrát.

Akcia platí vo vybraných predajniach zapojených do služby Wolt. Nakupovanie tak môže byť ešte pohodlnejšie a výhodnejšie – stačí pár klikov a nákup dorazí až domov.

Informačný servis


Zdroj: SITA.sk - COOP Jednota rozširuje spoluprácu s Woltom, služba pribudla v ďalších mestách © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: COOP Jednota PR
   Tlač    Pošli



nasledujúci článok >>
Diplomatické fiasko. Fico dal Putinovi prednosť pred Merzom a doplatil na to – KOMENTÁR
<< predchádzajúci článok
Eurovízia zažila kontroverziu aj silné emócie. Do finále postúpila aj skladba „Choke Me“

©2005-2026 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 