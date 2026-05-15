|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Piatok 15.5.2026
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Žofia
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
15. mája 2026
Eurovízia zažila kontroverziu aj silné emócie. Do finále postúpila aj skladba „Choke Me“
Tagy: Eurovision Song Contest
Veľkú pozornosť si získala aj austrálska speváčka Delta Goodrem, ktorá reprezentovala Austráliu skladbou „Eclipse“. Do veľkého finále súťaže Eurovision Song Contest 2026 postúpili po druhom ...
Zdieľať
15.5.2026 (SITA.sk) - Veľkú pozornosť si získala aj austrálska speváčka Delta Goodrem, ktorá reprezentovala Austráliu skladbou „Eclipse“.
Do veľkého finále súťaže Eurovision Song Contest 2026 postúpili po druhom semifinále vo Viedni interpreti z Rumunska, Austrálie, Dánska, Albánska, Bulharska, Cypru, Česka, Malty, Nórska a Ukrajiny. Naopak, súťaž sa skončila pre Arménsko, Azerbajdžan, Lotyšsko, Luxembursko a Švajčiarsko. O postupujúcich rozhodovali diváci a odborné poroty.
Medzi najvýraznejšie vystúpenia večera patrila rumunská metalová skladba „Choke Me“ od speváčky Alexandry Capitanescu, ktorá pred súťažou vyvolala polemiku pre svoj text. Interpretka však obhajovala jeho význam slovami: „Na rozdiel od klasického srdca, ktoré predstavuje romantiku alebo milú lásku, anatomické srdce naznačuje zraniteľnosť... A emócie, ktoré pôsobia intenzívne, fyzicky a takmer bolestivo.“
Veľkú pozornosť si získala aj austrálska speváčka Delta Goodrem, ktorá reprezentovala Austráliu skladbou „Eclipse“. Po vystúpení priznala: „Je to vyššie, než to vyzerá! Vidím odtiaľ celú halu.“ Dánsky spevák Sören Torpegaard Lund zas zaujal klubovou piesňou „For Vi Gar Hjem“, pričom po semifinále povedal: „Nikdy predtým som nehral pre toľko ľudí.“
Silné emócie priniesol aj albánsky spevák Alis so skladbou „Nan“, venovanou matke. „Pôvodne som chcel mať na pódiu svoju mamu, ale nedokázal by som to - bol by som príliš emotívny,“ uviedol. Ukrajinská skupina Leleka zase zaujala výraznými vokálmi a dramatickým vystúpením.
Organizátori počas večera pripomenuli aj dlhoročné prepojenie Eurovízie s LGBTQ komunitou. Riaditeľ súťaže Martin Green vyhlásil: „Sedemdesiat rokov dávame hlas tým, ktorých nikto nepočúva, a vítame tých, ktorí boli odsúvaní na okraj.“ Finále 70. ročníka Eurovízie sa uskutoční v sobotu vo viedenskej Stadthalle.
Zdroj: SITA.sk - Eurovízia zažila kontroverziu aj silné emócie. Do finále postúpila aj skladba „Choke Me“ © SITA Všetky práva vyhradené.
Do veľkého finále súťaže Eurovision Song Contest 2026 postúpili po druhom semifinále vo Viedni interpreti z Rumunska, Austrálie, Dánska, Albánska, Bulharska, Cypru, Česka, Malty, Nórska a Ukrajiny. Naopak, súťaž sa skončila pre Arménsko, Azerbajdžan, Lotyšsko, Luxembursko a Švajčiarsko. O postupujúcich rozhodovali diváci a odborné poroty.
Medzi najvýraznejšie vystúpenia večera patrila rumunská metalová skladba „Choke Me“ od speváčky Alexandry Capitanescu, ktorá pred súťažou vyvolala polemiku pre svoj text. Interpretka však obhajovala jeho význam slovami: „Na rozdiel od klasického srdca, ktoré predstavuje romantiku alebo milú lásku, anatomické srdce naznačuje zraniteľnosť... A emócie, ktoré pôsobia intenzívne, fyzicky a takmer bolestivo.“
Veľkú pozornosť si získala aj austrálska speváčka Delta Goodrem, ktorá reprezentovala Austráliu skladbou „Eclipse“. Po vystúpení priznala: „Je to vyššie, než to vyzerá! Vidím odtiaľ celú halu.“ Dánsky spevák Sören Torpegaard Lund zas zaujal klubovou piesňou „For Vi Gar Hjem“, pričom po semifinále povedal: „Nikdy predtým som nehral pre toľko ľudí.“
Silné emócie priniesol aj albánsky spevák Alis so skladbou „Nan“, venovanou matke. „Pôvodne som chcel mať na pódiu svoju mamu, ale nedokázal by som to - bol by som príliš emotívny,“ uviedol. Ukrajinská skupina Leleka zase zaujala výraznými vokálmi a dramatickým vystúpením.
Organizátori počas večera pripomenuli aj dlhoročné prepojenie Eurovízie s LGBTQ komunitou. Riaditeľ súťaže Martin Green vyhlásil: „Sedemdesiat rokov dávame hlas tým, ktorých nikto nepočúva, a vítame tých, ktorí boli odsúvaní na okraj.“ Finále 70. ročníka Eurovízie sa uskutoční v sobotu vo viedenskej Stadthalle.
Zdroj: SITA.sk - Eurovízia zažila kontroverziu aj silné emócie. Do finále postúpila aj skladba „Choke Me“ © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: Eurovision Song Contest
Prečítajte si tiež
nasledujúci článok >>
COOP Jednota rozširuje spoluprácu s Woltom, služba pribudla v ďalších mestách
COOP Jednota rozširuje spoluprácu s Woltom, služba pribudla v ďalších mestách
<< predchádzajúci článok
„Všetko horelo, ľudia kričali.“ Mohutný ruský útok na Kyjev zabil desiatky civilistov
„Všetko horelo, ľudia kričali.“ Mohutný ruský útok na Kyjev zabil desiatky civilistov