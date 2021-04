Country spevák šíri hoax o nemožnosti darovať kv po očkovaní proti COVID-19, polícia vyvracia ďalšiu falošnú správu

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

19.4.2021 - Človek zaočkovaný proti ochoreniu COVID-19 nemôže darovať krv iba niekoľko dní, podobne ako pri iných vakcínach. Vo svojom profile Hoaxy a podvody - Polícia Slovenskej republiky na sociálnej sieti to skonštatoval Policajný zbor. Reagoval tak na status country speváka Ľubomíra Turcera, ktorý na sociálnej sieti šíril falošnú správu.„Očkovaný nemôže darovať ani krv. Takže už je v podstate krypel,“ napísal Turcer. Tento hoax zdieľalo už viac ako 1 700 ľudí. Podľa polície sa nedá vylúčiť, že kvôli statusu sa niektorí napríklad odhlásili z termínu očkovania. „Ako už býva zvykom u slovenských konšpirátorov, k svojmu statusu nenapísal relevantný zdroj,“ uviedla polícia.Polícia preto vysvetlila, že podmienky darovania krvi po akomkoľvek očkovaní sa líšia podľa toho, proti akému ochoreniu je a aký typ vakcíny sa používa. V prípade, že vakcína obsahuje len časť vírusu, ktorá stimuluje imunitný systém aby si vytvoril protilátku, sa odporúča nevyraďovať darcu krvi, alebo ho vyradiť na niekoľko dní. V prípade takzvaných „živých vakcín“ s oslabeným vírusom to môže byť aj mesiac. Pri vakcínach proti koronavírusu to platí podobne.Podľa usmernenia Národnej transfúznej služby SR, darca, ktorý podstúpil očkovanie proti ochoreniu COVID-19, môže znovu darovať krv najskôr 14 dní po aplikácii očkovacej dávky mRNA vakcín, teda napríklad vakcín Pfizer/BioNTech a Moderna. Pri vektorových vakcínach, ktorou je napríklad vakcína od spoločnosti AstraZeneca, je možné darovať krv najskôr 28 dní po aplikácii očkovacej dávky.