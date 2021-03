Nosenie respirátorov je bezpečné aj v tehotenstve, polícia vyvracia ďalší výmysel

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

24.3.2021 - Polícia upozorňuje verejnosť na dezinformáciu, ktorá sa šíri prostredníctvom sociálnych sietí. Ide o vymyslený príbeh o tehotnej žene, ktorej plod mal mať nízky srdcový pulz pre nosenie rúška. Polícia to uviedla v profile Hoaxy a podvody – Polícia SR na sociálnej sieti.Príbeh má niekoľko stoviek zdieľaní. Jeho autorka popisuje, že v nemocnici „prijali mamičku, ktorej plod vykazoval nízky pulz, no po tom, ako jej kázala dať si dole rúško, pulz vzrástol“. Podľa polície ide o hoax, ktorý už vyvrátili aj viacerí odborníci.Táto dezinformácia pritom nie je nová. Na sociálnej sieti po prvýkrát kolovala už v septembri minulého roka. „Ide o totálny nezmysel,“ reagovala na status užívateľky polícia. Tá zároveň vysvetlila, že v auguste 2020 bola v uznávanom americkom pôrodníckom časopise American Journal of Perinatology uverejnená analýza štyroch štúdií, ktoré sledovali vplyv nosenia respirátora na priebeh tehotnosti.Štúdie boli zamerané na sledovanie zmien pulzu matky, saturácie kyslíkom aj zmeny kardiotokografickej krivky pri nosení respirátora. Štúdia neodhalila žiadne podstatné zmeny životných funkcií plodu spôsobených nosením respirátora. Nosenie respirátora je tak podľa vedcov bezpečné aj v tehotenstve.