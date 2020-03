Covid-19: Ministra financií nemeckej spolkovej krajiny Hesensko Thomas Schäfera našli v sobotu mŕtveho. Spáchal samovraždu

Ministra financií nemeckej spolkovej krajiny Hesensko Thomas Schäfera našli v sobotu mŕtveho. Informoval o tom na svojej stránke denník Tagesspiegel.





Polícia vo Wiesbadene vo večerných hodinách oznámila, že okolo 10.20 h bolo na trati rýchlovlaku ICE pri Hochheime objavené bezvládne telo muža. Neskôr sa ukázalo, že ide o 54-ročného Schäfera, člena vládnucej Kresťanskodemokratickej únie (CDU).Minister financií nemeckej spolkovej krajiny Hesensko Thomas Schäfer spáchal samovraždu, lebo ho evidentne "hlboko znepokojovalo", ako vyrieši ekonomické dôsledky pandémie koronavírusu. V nedeľu to vyhlásil premiér Hesenska Volker Bouffier, na ktorého sa odvolala tlačová agentúra AFP.Schäfera (54) našli v sobotu mŕtveho pri železničnej trati. Prokuratúra v hesenskom hlavnom meste Wiesbaden uviedla, že podľa ich presvedčenia si politik vzal život.Polícia vo Wiesbadene už v sobotu vo večerných hodinách oznámila, že okolo 10.20 h bolo na trati rýchlovlaku ICE pri Hochheime objavené bezvládne telo muža. Neskôr sa ukázalo, že ide o 54-ročného Schäfera, člena vládnucej Kresťanskodemokratickej únie (CDU), kam patrí aj nemecká kancelárka Angela Merkelová. Na základe "celkových okolností" vyšetrovatelia predpokladajú, že politik spáchal samovraždu.Predseda vlády Hesenska Bouffier bol správou o smrti Schäfera "šokovaný" a jeho príbuzným vyjadril úprimnú sústrasť. Podobne reagovala aj šéfka CDU a spolková ministerka obrany Annegret Krampová-Karrenbauerová.V Hesensku sa nachádza finančná metropola Nemecka, Frankfurt nad Mohanom, kde majú sídla veľké finančné inštitúcie požičiavajúce peniaze ako Deutsche Bank a Commerzbank. Vo Frankfurte sa nachádza aj Európska centrálna banka (ECB).Viditeľne otrasený Bouffier pripomenul, že Schäfer, ktorý bol ministrom financií Hesenska desať rokov, pracoval "vo dne v noci", aby pomohol firmám a zamestnancom vyrovnať sa ekonomickými dôsledkami pandémie."Dnes musíme povedať, že mal hlboké obavy," uviedol Bouffier, blízky spojenec nemeckej kancelárky Merkelovej."Práve v týchto ťažkých časoch potrebujeme niekoho takého ako on," dodal.Bouffier pripomenul, že Schäfer pracoval vyše 20 rokov mimoriadne úspešne pre Hesensko v rôznych funkciách, týka sa to najmä jeho desaťročného pôsobenia na poste hesenského ministra financií.Vyštudovaný právnik Schäfer bol považovaný za možného nástupcu predsedu hesenskej vlády Volkera Bouffiera v prípade, ak by tento nekandidoval v krajinských voľbách v roku 2023. Ministrom financií Hesenska bol od augusta 2010. Bol i spoluzakladateľom Nadácie Život s rakovinou. Bol ženatý a mal dve deti.Hesenský premiér Volker Bouffier o samovražde krajinského ministra financií Thomasa Schäfera (nemčina): "Sme šokovaní, sme zdrvení, ale predovšetkým sme nesmierne smutní. Doktor Thomas Schäfer bol znamenitý odborník, veľkolepý politik, ktorého vysoko uznávali a tešil sa dôvere ďaleko za hranicami našej spolkovej krajiny. Doslova, do poslednej chvíle pracoval dňom i nocou na tom, aby sme túto krízu zvládli finančne aj organizačne. Musíme dnes vychádzať z toho, že si robil obrovské starosti, veľké starosti predovšetkým o to, či sa podarí naplniť značné očakávania obyvateľov, predovšetkým čo sa týka finančnej pomoci. Musím vychádzať z toho, že tieto starosti ho gniavili. Očividne nenašiel nijaké východisko, bol zúfalý a odišiel od nás."