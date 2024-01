Dakar 2024: Svitko na Dakare ustrážil konečné deviate miesto, druhý titul Brabca

Slovenský motocyklový pretekár Štefan Svitko obsadil na tohtoročnej rely Dakar konečné deviate miesto. V záverečnej piatkovej dvanástej etape bol veterán z tímu Slovnaft Rally trinásty a ustrážil si tak najlepší výsledok od roku 2021. V kategórii motocyklov vybojoval celkový triumf Američan Ricky Brabec na Honde a dosiahol druhý titul na prestížnom podujatí.





Svitko už v predošlých dňoch avizoval, že ide na istotu - deviate miesto si držal od šiestej etapy. V tej piatkovej stratil na víťazného Argentínčana Kevina Benavidesa na továrenskej KTM 5:41 minúty a na najlepšiu desiatku mu chýbalo 1:22 minúty. Záverečná etapa so štartom aj cieľom v meste Janbu mala celkovo 328 kilometrov, samotný špeciál meral 175 km. Slovenský pretekár sa celý čas držal v najlepšej pätnástke, jeho strata konzistentne rástla, no takmer 52 minútový náskok pred Čechom Martinom Michekom z tímu Onion zostal neohrozený. Dosiahol tak najlepší výsledok od roku 2021, keď obsadil celkovú ôsmu priečku. Jeho maximum na Dakare je druhé miesto z edície 2016, keď pridal aj svoje jediné etapové víťazstvo.Brabec sa v roku 2020 stal prvým Američanom s triumfom v motocyklovej kategórii. "V cieli som mal zimomriavky, stále nenachádzam slová na opis svojich pocitov. Išlo to hladko a tím bol neskutočný. Neviem, ako sme dokázali mať tak dobrý Dakar, ani raz som nespadol," neskrýval nadšenie 32-ročný Američan v rozhovore pre AFP.

Rely Dakar - 12. etapa (Janbu - Janbu, 175 km):



motocykle: 1. Kevin Benavides (Arg./KTM) 1:48:40 h, 2. Toby Price (Aus./KTM) +1:00 min, 3. Luciano Benavides (Arg./Husqvarna) +1:14, ...13. Štefan SVITKO (SR/Slovnaft Rally Team) +5:41



celkové poradie: 1. Ricky Brabec (USA/Honda) 51:30:08 h, 2. Ross Branch (Botsw./Hero Motosports) +10:53 min, 3. Adrien van Beveren (Fr./Honda) +12:25, ...9. SVITKO +1:56:28 h