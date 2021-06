Dánom pomôže psychológ, podľa lekára pri Eriksenovi išlo o sekundy. Kapitán Simon Kjaer hrdinom

Dánski futbalisti majú po hororovom zážitku v sobotnom zápase majstrovstiev Európy k dispozícii psychológa. Duel s Fínskom v Kodani poznačil kolaps Christiana Eriksena, ktorý v závere prvého polčasu odpadol a priamo na ihrisku ho museli záchranári oživovať.





Eriksena približne po pätnástich minútach transportovali do nemocnice, kde bol už pri vedomí a v stabilizovanom stave. Duel v Kodani napokon dohrali, domáci prehrali 0:1. "Samozrejme, bola to traumatizujúca udalosť. V nasledujúcich dňoch budeme na tom pracovať a pomôžu nám aj odborníci," povedal tréner Dánov Kasper Hjulmand. Podľa Dánskeho futbalového zväzu poskytnú intervenciu každému, kto ju bude potrebovať vrátane Eriksenovej rodiny.Dvadsaťdeväťročný stredopoliar odpadol v závere prvého polčasu pri postrannej čiare, keď naňho lopta smerovala po autovom vhadzovaní. Spoluhráči okamžite privolali lekársku pomoc, neskôr na trávnik zišla aj Eriksenova partnerka, ktorú utešovali kapitán Simon Kjaer a brankár Kasper Schmeichel. Práve Kjaer patrí k hrdinom momentu, keď prvý pribehol k spoluhráčovi a duchaprítomne zabránil, aby Eriksenovi po strate vedomia zapadol jazyk a udusil sa.

Lekár dánskeho tímu Morten Boesen priblížil, že Eriksenovi zrejme zachránila život okamžitá reakcia a v sekunde mohlo dopadnúť všetko inak. "Najprv dýchal a mal pulz, ale zrazu sa všetko zmenilo," popísal dramatickú situáciu Boesen: "Okamžite sme začali s kardio-pulmunárnou resuscitáciou a podarilo sa nám ho vrátiť späť. Pred odvozom do nemocnice so mnou dokonca komunikoval."



Incident pripomenul podobné situácie z minulosti. V roku 2012 skolaboval Fabrice Muamba z Boltonu počas zápasu s Tottenhamom, anglického stredopoliara konžského pôvodu sa tiež podarilo zachrániť. "Prosím Bože," napísal na twitteri dnes 33-ročný už bývalý futbalista po Eriksenovom kolapse. Nie vždy však podobné udalosti skončili šťastne. V roku 2003 na Pohári konfederácii FIFA odpadol počas zápasu Kamerunčan Marc-Vivien Foe, ktorého sa už nepodarilo oživiť. V júli 2017 skolaboval v Rakúsku cez prípravný duel mladý stredopoliar Abdelhak Nouri z Ajaxu Amsterdam, hoci sa lekárom podarilo obnoviť srdcovú činnosť a letecky ho transportovali do nemocnice, má natrvalo poškodený mozog. Vyšetrovanie preukázalo, že sa mu po kolapse nedostala adekvátna zdravotná starostlivosť.