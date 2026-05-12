Utorok 12.5.2026
Meniny má Pankrác
12. mája 2026
Dembélé opäť najlepším hráčom sezóny vo Francúzsku, Mbappé vyšiel naprázdno
Tagy: Ligue 1 2025/2026
12.5.2026 (SITA.sk) - Cenu pre najlepšieho francúzskeho legionára neberie Kylian Mbappé z Realu Madrid, no získal ju Michael Olise z Bayernu Mníchov.
Krídelník Ousmane Dembélé z Paríža Saint-Germain sa stal druhý rok po sebe najlepším hráča sezóny vo francúzskej Ligue 1. Tento 28-ročný útočník doviedol svoj klub do finále Ligy majstrov a PSG sú blízko aj k zisku ďalšieho domáceho ligového titulu.
Dembélé je iba piatym hráčom, ktorý získal uvedené ocenenie dvakrát po sebe, naposledy to dokázal Zlatan Ibrahimovič v roku 2014. Vlani vystriedal na tróne Kyliana Mbappého, ktorý pred odchodom do Realu Madrid získal cenu päťkrát po sebe.
"Je to individuálna trofej, ale všetky individuálne ceny, ktoré som získal, sú vďaka tomuto tímu," uviedol Dembélé.
Napriek sezóne poznačenej zraneniami, počas ktorej nastúpil len v deviatich zápasoch Ligue 1 a odohral iba 960 minút, zaznamenal 10 gólov a 6 asistencií, čo je menej ako v predošlej sezóne (21 gólov a 8 asistencií, pozn.).
Paríž Saint-Germain už môže prísť o domáci titul len matematicky, keďže dve kolá pred koncom sezóny má šesťbodový náskok pred hráčmi Lens. Ak Parížania v utorok neprehrajú na ihrisku Lens, budú oficiálne šampiónmi piaty rok bez prerušenia a dvanástykrát za ostatných 14 rokov.
Futbalistov PSG čaká v závere mája finále LM, v Budapešti nastúpia proti londýnskemu Arsenalu. V semifinále zverenci trénera Luisa Enriqueho vyradili nemecký Bayern Mníchov, keď doma ho zdolali 5:4 a vonku dosiahli remízu 1:1.
Ocenenie pre najlepšieho mladého hráča získal Dembélého spoluhráč Désiré Doué, trénerskú cenu si odniesol Pierre Sage za výborné výsledky Lens.
Najlepším hráčom sezóny v Niké lige bol žilinský ostrostrelec. Kto sa dostal do najlepšej trojky?
LeBron James vypadol s LA Lakers z play-off. Ako to vidí so svojou budúcnosťou?
