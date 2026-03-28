Nedeľa 29.3.2026
Meniny má Miroslav
28. marca 2026
Fico bude oslavovať, komentoval Matovič znovuzvolenie Šimečku za predsedu PS. Kto by bol lepší?
Hnutie Slovensko berie znovuzvolenie Michala Šimečku za predsedu
28.3.2026 (SITA.sk) - Hnutie Slovensko berie znovuzvolenie Michala Šimečku za predsedu Progresívneho Slovenska (PS) ako demokratické rozhodnutie členov hnutia, no uprednostnilo by iného predsedu. „Osobne si myslím, že do toho zápasu na 1,5 roka by boli lepší pán Korčok, pán Ódor alebo pani Jurík,“ povedal na tlačovej besede po sobotňajšom sneme PS predseda Hnutia Slovensko Igor Matovič.
Robert Fico bude v sobotu podľa neho oslavovať, že si PS do svojho čela vybralo toho najslabšieho súpera pre neho, z ktorého si pred voľbami urobí fackovacieho panáka. „Šimečka uprednostnil svoje ego pre záujmami svojej strany a Slovenska,“ hovorí Matovič.
Líder Hnutia Slovensko tiež kritizoval sobotňajšie Šimečkove vyhlásenie, že PS ponúkne vytvorenie koalície svojim partnerom v opozícii vtedy, keď Fico zvýši volebné kvórum.
„Ak Progresívne Slovensko pred voľbami nepodá pomocnú ruku menším subjektom a prepadnú buď KDH, SaS alebo Demokrati, tak bude vládnuť Fico. Je psou povinnosťou Michala Šimečku, aby bez ohľadu na to, či Fico zmení alebo nezmení zákon, ponúkol predvolebnú koalíciu v duchu novodobej SDK svojim partnerom z KDH, SaS a Demokratom,“ vyhlásil Matovič. V opačnom prípade to bude podľa neho hazard s osudom Slovenska.
Igor Matovič ocenil, že Progresívne Slovensko konečne vylúčilo povolebnú spoluprácu so stranou Hlas. Podľa Matoviča je veľkou škodou, že tak hnutie neurobilo už pred predošlými voľbami. „Tým legitimizovali zlo menom Hlas a kvôli tomu nám zlo menom Hlas vládne,“ skonštatoval. „Som rád, že po dlhých rokoch sme ich k tomu doslova donútili,“ dodal Matovič.
Kritizoval tiež vyjadrenie Michala Šimečku, ktorý nazval tlačovku Matovičovho hnutia pred centrálou PS šaškovaním. „Pán Šimečka, ak chcete osloviť rozumných, demokratických voličov na Slovensku, prestaňte trpieť pýchou a aroganciou, pretože správate sa k opozičným partnerom asi ako Andrej Danko k svojim koaličným partnerom,“ adresoval mu Matovič.
Zdroj: SITA.sk - Fico bude oslavovať, komentoval Matovič znovuzvolenie Šimečku za predsedu PS. Kto by bol lepší? © SITA Všetky práva vyhradené.
Koalícia až po zvýšení kvóra
Vylúčenie spolupráce s Hlasom
Demokrati blahoželajú Šimečkovi a oceňujú rozhodnutie odmietnuť spoluprácu s koaličnými stranami
Pellegrini skritizoval chaos v zákonoch, parlament podľa neho prijíma legislatívu narýchlo a nekvalitne
